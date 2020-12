Bloeddorstige 'Godfather' van Twente blijft deze winter achter de tralies

Simo D. is volgens de opsporingsdiensten de opdrachtgever van meerdere moordaanslagen in Twente (Foto: RTV Oost)

De zelfbenoemde Twentse Godfather Simo D. brengt de winter door achter tralies. Dat heeft de rechtbank besloten. De man wordt er van verdacht dat hij opdracht heeft gegeven tot meerdere moordaanslagen in de regio Twente, waaronder het in brand steken van een Enschedese kapper. In de wandelgangen wordt hij de 'Twentse Taghi' genoemd. Begin dit voorjaar zal hij zich voor het eerst in het openbaar voor de aanslagen moeten verantwoorden.

Tot voor kort zat Simo D. vast in Duitsland voor internationale drugshandel. Hij heeft zijn straf uitgezeten. Omdat justitie in Nederland wilde voorkomen dat hij ook maar één voet buiten de deur zou zetten, werd Duitsland gevraagd hem over te leveren.

Moordaanslagen

Het Nederlandse OM wil Simo D. vervolgen voor meerdere moordaanslagen, die in zijn opdracht zouden zijn uitgevoerd. Het gaat dan om het in brand steken van een kapper in Enschede, het beschieten van een man in Gronau, het gooien van brandbommen in Almelose huizen en het laten doorzeven van verschillende panden in Enschede en Almelo met machinegeweren.

De uitvoerders van deze aanslagen, Grote en Kleine Wolf, zijn beiden al veroordeeld tot een kwart eeuw celstraf. Simo zou de opdrachten voor deze aanslagen hebben gegeven vanuit zijn Duitse cel met binnengesmokkelde mobieltjes. Op het chatprogramma Ironchat noemde hij zich volgens justitie 'GF', oftewel Godfather. De politie wist de bloeddorstige berichten op vernuftige wijze mee te lezen.

Zo lezen ze:

Stuur de Wolf. We gaan ze pakken.

We gaan ze knallen.

Haal die gereedschap uit Emmen.

Met 'gereedschap' doelt de verzender volgens de recherche op een AK47, die even later in de kofferbak van een auto wordt gevonden. Achter het stuur: Grote Wolf.

Ook rechterhand vervolgen

Naast Simo, wil justitie ook zijn vermeende rechterhand 'Vin' voor de rechter brengen. Die regelde volgens het OM dat er daadwerkelijk huurmoordenaars naar de doelwitten werden gestuurd. Zo had de 'moordmakelaar' een lijstje met adressen, die getroffen moesten worden.