Weer hoog sterftecijfer in Twente afgelopen 24 uur: elf doden door corona

In Twente zijn de afgelopen 24 uur elf mensen overleden aan de gevolgen van corona, meldt het RIVM. Dat hoge aantal volgt op de negen sterfgevallen die gisteren al in die regio gemeld werden. In IJsselland was gisteren één sterfgeval, vandaag worden geen sterfgevallen gemeld.

In Twente waren er voor het laatst meer dan tien sterfgevallen in mei van dit jaar, midden in de eerste coronagolf. Op 1 mei werden in Twente zestien sterfgevallen gemeld.

Lange termijn zorgwekkend

Het aantal positieve coronatesten in Twente daalde de afgelopen 24 uur. Er werden in Twente 377 positieve testen afgenomen. Een daling van 97. Het is derde dag op rij in Twente dat de cijfers dalen. Het gaat echter om dagkoersen. Het beeld over de lange termijn is zorgwekkender.

De weekcijfers die gisteren bekend werden, geven een zorgelijker beeld. De afgelopen week werden 4.664 positieve coronatesten in Twente afgenomen.

In de Veiligheidsregio IJsselland was er de afgelopen 24 uur sprake van een lichte daling van het aantal besmettingen. Het waren er zeven minder, een totaal van 322. Gisteren steeg daar het aantal besmettingen nog met 82.