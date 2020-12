Sidney (20) krijgt als eerste epilepsiepatiënt een elektrode in haar hoofd

Sidney Roossien is één van die twee patiënten. Ze hoopt dat ze erachter kan komen waardoor zij last heeft van de epilepsieaanvallen. “Het is natuurlijk spannend om als eerste mee te doen aan zo’n onderzoek. Ik help mijzelf, maar ook anderen”, vertelt ze. Dat klopt, volgens hoogleraar en neuroloog Michel van Putten. “De groep van veertig mensen die de komende tijd zo’n implantaat krijgen, verzamelt data voor toekomstige patiënten”.

Schokjes toedienen

Het onderzoek richt zich op de werking van behandelingsmethode Nervus Vagus Stimulatie, waarbij schokjes worden gegeven aan een zenuw in de hals. Die methode werkt niet bij iedere patiënt even goed. Met de nieuwe elektrode die Sidney heeft gekregen, wordt onderzocht bij wie de methode wél werkt.

Voor Sidney is niet duidelijk waarom ze epilepsieaanvallen krijgt. “Ik kan gewoon tegen licht en er zijn geen speciale situaties waarin ik het krijg", legt ze uit. Ze hoopt dat alle verzamelde informatie meer duidelijkheid kan geven.

Eerste EEG

De elektrode in haar hoofd meet continu de signalen in de hersenen. Die informatie wordt met behulp van Universiteit Twente geanalyseerd. Neurochirurg Kuan Kho van het MST hoopt dat er in de toekomst zo veel data is verzameld, dat het mogelijk is om te voorspellen of de behandelingen werken.

De eerste gegevens van de patiënten komen nu al binnen. Op onderstaande afbeelding is de hersenactiviteit te zien. “Je ziet twee curven met in het midden een plotse verandering; een van de handtekening van epilepsie”, aldus van Putten.