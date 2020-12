Wijkagent Jan Voortman bergt uniform na 40 jaar voorgoed op: "Voor mijn gevoel kon ik nog eventjes mee"

Ondanks de decennia in dienst bij de meerdere malen gereorganiseerde politie, was dat niet zijn eerste werkgever. Na de Christelijke Nationale Schildersschool in Zwolle te hebben afgerond als middelbare school werkte hij eerst nog enkele jaren bij verschillende schildersbedrijven. In de tussentijd was hij tijdens zijn militaire diensttijd ook nog zestien maanden hospik bij de infanterie.

‘Geen dag hetzelfde’

De indrukwekkende loopbaan bij de politie begon op zijn 24e. "Het avontuurlijke trok me. Bij de politie is geen dag hetzelfde”, blikt Voortman terug. In 1979 ging hij naar de Opleidingsschool van het Korps Rijkspolitie in het Friese Harlingen. Na de opleiding daar kwam hij in januari 1980 bij de mentorgroep in Goor.

"Daar kregen we onze eerste praktijkervaring onder leiding van mentoren. Na de mentorgroep ben ik geplaatst in Ommen. Hier heb ik het dus veertig jaar volgehouden", vertelt Voortman. In april van 1980 kwam hij naar het bureau van de Rijkspolitie aan de Hammerweg. Toen was het nog verplicht dat de agent woonde in de werkplaats, dus verhuisde hij samen met zijn vrouw Marjon van geboorteplaats Rijssen naar Ommen.

Vuurdoop

Hij begon in de uniformdienst en kreeg ondertussen ook het taakaccent milieu erbij. "In die tijd was er op milieugebied veel te doen. Ik ging in die tijd ook mee met milieuvluchten met bijvoorbeeld de helikopter. Vanuit de lucht konden we heel wat misstanden vaststellen en oppakken." Ondanks die bijzondere taken kwam de vuurdoop niet in Ommen. Net zoals voor meer agenten in Ommen uit die tijd gebeurde dat in Amsterdam, bij de kroning van koningin Beatrix. Voortman werd ingezet bij de beruchte ‘kroningsrellen’ van 30 april 1980.

Die rellen behoren tot de grootste ordeverstoringen tijdens vredestijd in de Nederlandse geschiedenis. Onder de leus ‘Geen woning, geen kroning!’ gingen krakers, autonomen en andere al dan niet radicale jongeren de straat op. Allen met verschillende doelen, met op het einde van de dag grote krakersrellen. “Wat een puinhoop. We gingen even buurten bij openbare werken. Het ene na het andere verwoeste voertuig kwam binnen. Het leek wel een oorlogsgebied.”

Het leek wel een oorlogsgebied Over de krakersrellen in 1980

1987

Na dat geschiedenis schrijvende ‘verzetje’ kwam Voortman gewoon weer terug naar het relatief rustige Ommen, waar hij zijn politiecarrière startte. Jaren werd er gewerkt vanuit het Rijkspolitiebureau aan de Hammerweg. Maar in 1987 werd dat ingeruild voor een nieuw gebouwd, moderner en aanzienlijk groter bureau aan de Chevalleraustraat. Een behoorlijke verandering ten opzichte van het bureau aan de Hammerweg, dat in 1926 in gebruik werd genomen.

Na zo’n tien jaar bij de politie ging Voortman zich naast de uniformdienst bezighouden met opsporings- en recherchewerk, in combinatie met de jeugd. In 1993 werden de Rijkspolitie en de Gemeentepolitie samengevoegd tot de Regiopolitie.

Die eerdergenoemde taken deed Voortman tot 2003. "Vanaf die tijd ben ik wijkagent geworden voor de gehele gemeente Ommen", licht Voortman toe. In datzelfde jaar werd het bureau aan de Chevalleraustraat verkocht en inmiddels zat het hele team Dalfsen/Ommen in het bureau in Dalfsen. In Ommen werd het voormalige Univégebouw aan de Prinses Julianastraat gehuurd om dienst te doen als wijkbureau. "Vandaaruit heb ik ook enkele jaren dienstgedaan. Als wijkagent kon ik samen met Henk van der Heide werken vanuit het Univégebouw." Die functie van wijkagent vervulde Voortman tot deze week.

Jan Voortman (Foto: Politie Ommen)

DOEK

Heel wat verhuizingen dus voor Voortman. Hij heeft op één na in alle Ommer politiebureaus dienstgedaan. Alleen het voormalige bureau aan de Voorbrug was geen kwartier, maar dat is ook niet zo gek, deze werd in 1926 opgegeven voor de Hammerweg. In 2013 werd de politie opnieuw gereorganiseerd en ging het politiebestel geheel op de schop. De 25 regiokorpsen en de KLPD gingen op in één nationaal politiekorps.

In datzelfde jaar verhuisde Voortman voor de laatste maal en kwam het politieteam weer terug naar Ommen. Opnieuw in een specifiek gebouwd complex. Nu een stukje verderop en aan de Schurinkstraat. Dat gebouw, genaamd Drie Onder Eén Kap (DOEK), deelt de politie met de brandweer en de buitendienst van de gemeente.

Behalve de bureaus en de monarch veranderde er in die veertig jaar natuurlijk nog flink veel meer. Toen Voortman begon waren er nog geen schermen te vinden in een politiebureau, de rapporten werden gemaakt op een typemachine. "De grootste verandering is toch wel de opkomst van de computer. Dat heeft voor ons werk heel wat veranderd", zegt Voortman. De meer sierlijke uniforms veranderden door de jaren en hebben inmiddels plaatsgemaakt voor een meer functioneel uniform. Er kwamen vele nieuwe auto’s en het Walther pistool werd vervangen door een moderner exemplaar. Maar ook al dat nieuws zat Voortman als gegoten. Hij werd nooit afgeschrikt door die veranderingen en moderniseringen.

De grootste verandering is de opkomst van de computer Jan Voortman

Social media

Toen social media populair werden was Voortman in 2011 de eerste agent in Ommen die zich daar liet zien. "Vroeger was alleen de krant het medium, maar daar zijn de radio, tv en vooral social media aan toegevoegd. In deze tijd probeer je alle lagen van de bevolking te bereiken. Dus ook via Twitter", motiveert Voortman.

Vandaag de dag is hij nog steeds de enige Ommer agent die Twitter als individu heeft gebruikt en met de ruim drieduizend volgers van het account wordt een breed publiek bereikt. Via de korte tekstberichten bracht Voortman bijvoorbeeld inbraken of vermissingen onder de aandacht. Maar ook liet hij zien wat hij zoal meemaakte tijdens een dienst. Dat twitteraccount wordt overgedragen aan zijn opvolgers, wijkagenten Thijs Abbink en Jeanine Meulenkamp.

Ervaring

De recent 66 jaar geworden Voortman bleef al die jaren op één honk en heeft dan ook lokale ervaring in overvloed. In zijn werk als (wijk)agent heeft hij daar natuurlijk profijt van. Hij kent de gemeenschap op zijn duimpje, evenals de inwoners, familiebanden en de geschiedenis van de mensen. "Ik kan daardoor goed inschatten hoe situaties zullen lopen. Je kunt het ook onderbuikgevoel of intuïtie noemen."

Voortman kan meer vertrouwen op die ervaring dan een agent die daar minder van heeft. Tijdens de decennialange loopbaan als agent komt Voortman natuurlijk niet alleen in actie om hulp te bieden. Maar ook om op te treden en te handhaven. Dat betekent dus ook bekeuringen schrijven in eigen stad en plaatsgenoten aanhouden.

Jan Voortman (Foto: Politie Ommen)

Spannende momenten

Menig Ommenaar is in zijn of haar jongere jaren door Voortman thuisgebracht bij de ouders. Of meegenomen naar het bureau om duidelijk te maken dat het gepleegde echt niet door de beugel kon. Waar ouders de behandeling en ‘opvoeding’ vroeger waardeerden, is dat tegenwoordig wel anders geworden. "Ouders zijn het er vaak volstrekt niet mee eens hoe hun kind behandeld wordt en laten dat ook weten." Dat maakt hem natuurlijk niet alleen maar geliefd, maar over het algemeen heeft eenieder respect. En met zijn bak aan ervaring en kennis kan Voortman er vaker voor zorgen dat het allemaal niet zo ver komt. Hij kent de jeugd en de jeugd kent hem.

In zoveel jaren op straat is het nogal logisch dat zich bij het uitoefenen van zijn functie spannende momenten hebben voorgedaan. De geweldsmiddelen die hem als agent zijn toegekend, heeft Voortman meer dan eens moeten gebruiken. En het hoogste middel, het vuurwapen aan zijn zij, is dan ook meerdere malen uit de holster gekomen.

Het terugbrengen van vermiste personen of kinderen Over het meest gewaardeerde werk

De meeste waardering voor zijn werk voelt Voortman als hij de ergste taak van het werk bij de politie moet doen; op een deur kloppen om te vertellen dat één of meer geliefden niet meer thuis zullen komen. Het antwoord op de vraag wat het mooiste is aan een baan bij de politie is dan ook duidelijk: "De dankbaarheid van nabestaanden die ik in de loop van de jaren kort heb kunnen begeleiden." Gelukkig loopt het niet te vaak op die manier af. "Ook het terugbrengen van vermiste personen en kinderen zijn hele mooie momenten."

Indrukwekkende carrière

De naam Voortman zal voorlopig nog niet verdwijnen uit de politiewereld. Twee van zijn drie zoons, Tom en Jeff, worden klaargestoomd voor het vak. Dat de laatste dienst van Voortman eraan zat te komen, was natuurlijk al langer bekend en een paar weken terug mocht hij samen met zoon Jeff een dienst draaien. "Mijn zoon heeft de opleiding nog niet helemaal afgerond, maar het was voor hem en voor mij een hele mooie ervaring. We hebben er beiden van genoten."

Tijdens die dienst werden Voortman senior en junior opgeroepen voor een stel dronkenlappen, dat bij het hertenkampje in Het Laer voor problemen zou zorgen. Van dronkenlui bleek daar geen sprake. Maar wel van een complot van collega’s, samen met echtgenote Marjon en andere zoon Nick. Voortman werd er opgewacht met een spandoek met ludiek opschrift, om stil te staan bij de indrukwekkende carrière.

We hebben er beiden van genoten Jan draaide onlangs een dienst samen met zoon Jeff

Burgemeester

In al die jaren heeft Voortman natuurlijk ook vele burgemeesters zien komen en gaan. De huidige burgemeester Hans Vroomen bracht Voortman onlangs een bloemetje om hem te bedanken en om hem gedag te zeggen. "Met Jan Voortman vertrekt een markante persoonlijkheid binnen de politie Ommen. Hij heeft zich veertig jaar ingezet voor onze gemeenschap en ik spreek voor mijzelf en de gemeente als ik zeg dat dit een zeer prettige samenwerking was. We zullen dit gezicht van ons politieteam missen in onze straten", aldus de burgervader.