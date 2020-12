Veiligheidsregio Twente: "Acute zorg komt met deze coronacijfers in gevaar"

De Twentse ziekenhuizen en de Veiligheidsregio Twente hebben vandaag een beroep gedaan op defensie en voormalig IC-verpleegkundigen om bij te springen in de ziekenhuizen.

"We hebben defensie gevraagd om bijstand, zodat de belangrijkste zorg gegeven kan blijven worden", zegt Gerritsen namens de veiligheidsregio. "We willen namelijk niet dat de situatie zo erg kan worden, dat zelfs de acute zorg en de spoedzorg niet meer gegeven kunnen worden. Het wordt spannend of we alle zorg nog kunnen bieden de komende weken."

We hebben defensie gevraagd om bijstand, zodat de belangrijkste zorg gegeven kan blijven worden Arjen Gerritsen, Veiligheidsregio Twente

Noodkreten van ziekenhuizen

De Veiligheidsregio doet de oproep aan defensie, na de noodkreten van de Twentse ziekenhuizen. Zowel ziekenhuis MST (in Enschede) als ZGT (in Almelo) ligt vol met coronapatiënten. Tegelijkertijd is het ziekteverzuim onder personeel hoog.

"Inmiddels zouden we de eerste effecten moeten kunnen zien van de lockdown, maar helaas zien we die nog niet", zegt Gerritsen. "Negentien procent van de mensen die nu getest wordt, is positief. Dat is bijna net zo hoog als eind oktober, begin november. Maar wat nu meer en meer gaat meespelen, is het ziekteverzuim in de ziekenhuizen: artsen en verpleegkundigen die herstellend zijn van een besmetting, of in quarantaine moeten."

Arjen Gerritsen, burgemeester van Almelo (Foto: Gemeente Almelo)

Regels naleven

Gerritsen drukt de Twentenaren op het hart om zich aan de coronamaatregelen te houden. "We hebben met elkaar toch nog te veel bewegingen. Ben je een beetje verkouden, zeg je afspraak af en ga niet op pad. Het begint en eindigt met het naleven van de coronaregels. Het is nu echt alle hens aan dek."

De Veiligheidsregio Twente heeft nog geen reactie gekregen van defensie. Het leger schoot tijdens de eerste coronagolf al te hulp bij ziekenhuis MST in Enschede.