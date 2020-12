Toch skivakantie voor kinderen in Enschede

Vanwege corona ziet het er somber uit voor wintersportliefhebbers. Toch kunnen kinderen tot en met twaalf jaar, die normaal met hun familie op wintersport gaan naar Oostenrijk, Zwitserland of Frankrijk, deze kerstvakantie terecht op de borstelhellingbaan van Skicentrum Moser. In kleine groepjes krijgen ze les van een gediplomeerd student van het ROC van Twente.

'Heerlijk, Oostenrijks eten'

"Het is heel leuk dat je zo glijdt en dan bochtjes kan maken", vertelt een dolenthousiaste Noud, die vanaf maandag al op de helling in Enschede staat. "En je krijgt hier ook Oostenrijks eten, zoals Kaiserschmarrn en worstjes met patat", vervolgt hij. Vandaag staat er spaghetti met tomatensaus op het menu.

Ook kinderen die normaal niet op wintersport kunnen, omdat hun ouders daar geen geld voor hebben, kunnen deze vakantie terecht in Enschede. "Het voelt wel een beetje gek", vertelt een meisje die voor het eerst op de skilatten staat. "Ik ben nog maar één keer gevallen."

Stage voor studenten

Ook voor de studenten van ROC van Twente is het sneeuwkamp in Enschede deze twee weken een uitkomst. "Normaal gesproken hadden we nu in de sneeuw in Oostenrijk gestaan, maar het ziet er niet naar uit dat we in januari nog af kunnen reizen naar de pistes", vertelt organisator en student Myrthe Bergboer. "Dit is toch een mooie manier om onze stagepunten te verdienen, zodat we door kunnen met onze opleiding", vult haar collega-student Tom van Emst aan.

De ROC van Twente-studenten van de opleiding Sport en Bewegen hadden het liefst zelf in de sneeuw gestaan, maar met après ski muziek op de achtergrond geeft dit sneeuwkamp toch voldoening voor hun zelf en de kinderen. Voor de tweede week van de kerstvakantie zijn er nog een paar plekken vrij voor kinderen die ook een dagje willen leren skiën.