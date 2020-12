Overijssel haalt doelstelling windenergie na duidelijkheid over windmolens in Staphorst

Dat de drie veelbesproken windmolens in het buitengebied van Staphorst er mogen komen, zorgt ervoor dat Overijssel de doelstelling op het gebied van windenergie gaat halen. Vandaag oordeelde de Raad van State dat een omgevingsvergunning, die gemeente Staphorst verleende, terecht is afgegeven.

Met de drie nieuwe windmolens wordt in Overijssel 87,4 megawatt aan windenergie gerealiseerd. Daarmee is het doel van 85,5 megawatt gehaald. De provincie heeft daarover in 2013 afspraken gemaakt met het Rijk. Vandaag deed de Raad van State uitspraak in een beroepsprocedure, waardoor in Staphorst twaalf megawatt extra windenergie opgewekt kan worden. Dit project was nodig om de doelstelling te halen.

Al in 2006 werd het eerste windpark in Overijssel gebouwd, eveneens in Staphorst. Dat ging om de bouw van drie windturbines die samen zes megawatt aan energie leverden. In 2012 volgde een groter windpark met acht turbines op de grens van de gemeenten Dalfsen en Zwolle, goed voor twintig megawatt. Inmiddels draaien er ook windturbines in Deventer, Kampen en op de grens van de gemeenten Ommen en Hardenberg.

80.000 huishoudens

Hoewel de turbines in Staphorst dit jaar nog niet draaien wordt met de realisatie van dit windpark de doelstelling van 85,5 MW aan wind in Overijssel daadwerkelijk gerealiseerd. Met de diverse windparken in Overijssel kunnen zeker 80.000 huishoudens van duurzame energie worden voorzien.