PEC Zwolle pakt op de valreep eerste driepunter van het jaar op vreemde bodem

PEC Zwolle verbleef de laatste tijd in de hoek waar de klappen vielen, maar op de laatste voetbalafspraak van het jaar boekte de ploeg van trainer John Stegeman toch een succesje. De Zwollenaren zegevierden met 2-0 op bezoek bij ADO Den Haag en kunnen dus met een goed gevoel aanschuiven bij het kerstdiner. Het was de eerste driepunter op vreemde bodem sinds 14 december 2019.

Die dag wist PEC Zwolle voor het laatst te zegevieren in een uitwedstrijd. In Limburg werd er destijds met 2-1 gewonnen van VVV-Venlo, dankzij treffers van Kenneth Paal en Pelle Clement. Maar tegen ADO begon het aanvankelijk zoals vanouds.

Het betere van het spel, een overvloed aan balbezit, de beste kansjes, maar geen treffers: het seizoen van PEC Zwolle in een notendop. De aanvallende impotentie werd ook in de Hofstad pijnlijk blootgelegd. Clement had na een klein kwartiertje de openingstreffer op zijn schoen. De middenvelder, die sinds lange tijd weer eens vanaf de aftrap op het veld stond, stuitte echter op een ADO-been en hielp zodoende de grootste mogelijkheid van PEC voor de rust om zeep.

Zwak ADO

De gastheren stelden daar in het eerste bedrijf weinig tegenover. ADO wist nog niet te winnen in eigen huis en had ook tegen PEC amper wat in te brengen. Voormalig Heracles-trainer Ruud Brood probeerde al na 28 minuten wat te forceren door Ould-Chikh in te brengen, maar ook de oud-speler van FC Twente deelde mee in de Haagse malaise.

Uitgerekend Van Duinen

PEC wist dat het anders moest in de tweede helft en zette die ambities razendsnel om in daden. Uitgerekend Mike van Duinen trok het duel open. De Hagenees knikte een voorzet van Van Wermeskerken knap binnen en deed daarmee de club waar hij groot werd enorm veel pijn. Niemand die daar om rouwde aan Zwolse kant, want ADO was rijp voor de slacht en PEC wist dat het door moest drukken. Kort na zijn doelpunt was het wederom Van Duinen die gevaar stichtte. Ditmaal bracht doelman Koopmans redding.

In het slot

Aan de ruimte die ADO weggaf lag het niet, maar PEC vergat aanvankelijk door te drukken en de knock-out uit te delen. Tot aan de 85e minuut. Leemans kreeg de bal op een meter of twintig van het doel voor zijn linker en dan is het vaak menens. Met een bekeken schot passeerde de invaller goalie Koopmans en zorgde hij ervoor dat de geplaagde Stegeman weer wat lucht heeft in de provinciehoofdstad.

ADO Den Haag - PEC Zwolle 0-2

0-1 Van Duinen (51)

0-2 Leemans (84)

Arbiter: Oostrom

Geel: Ould-Chikh; Kersten

ADO Den Haag: Koopmans; Van Ewijk, Del Fabro, Kemper, Faye; De Boer (Ould-Chikh/28), Besuijen, Pascu (Goossens/65); Kishna (Morrison/56), Kramer, Bourard (Phillip/65).

PEC Zwolle: Zetterer; Van Wermeskerken, Kersten, Van Polen, Paal; Clement (Leemans/64), Strieder (Nakayama/83), Huiberts (Lam/83); Reijnders, Reza (Drost/74), Van Duinen.

