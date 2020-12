Szöke schenkt Heracles drie punten met eerste seizoenstreffer: "Goed gevoel de winterstop in"

Adrian Szöke was woensdagavond de gevierde man bij Heracles Almelo. De Hongaarse spits kwam een kwartier voor tijd als invaller in het veld en schonk zijn ploeg - met pas zijn eerste treffer van het seizoen - de overwinning bij FC Groningen (0-1).

Koud in het veld was het binnen twee minuten raak voor de lange aanvaller. "Ismail (Azzaoui, red.) gaf me een hele goede bal en ik voelde dat ik geen buitenspel stond. Toen was het raak. Ik had maar een kwartier om me te onderscheiden en uiteindelijk besliste ik de wedstrijd."

Stift

Zijn stift was FC Groningen-doelman Sergio Padt te machtig. "Ik dacht dat ik met een stiftje de meeste kans had om te scoren. De keeper kwam snel uit, op zo'n moment het je geen tijd om na te denken. Gelukkig viel die binnen."

Goed gevoel de winterstop in

"Het was een zware wedstrijd voor ons en daardoor zijn de punten heel belangrijk", vervolgt hij. "Helemaal omdat het weer in een uitwedstrijd gebeurt. We gaan met een goed gevoel de winterstop in."