Stegeman opgelucht na zege bij ADO: "Die goal was wel een soort verlossing"

"We hadden het onszelf wel iets makkelijker kunnen maken door de bal wat eerder binnen te schieten. We creëerden best veel en ook goede kansen. Dat hebben we in heel wat wedstrijden gehad, maar we vergaten onszelf dan te belonen. Gelukkig hebben we dat vandaag wel gedaan", zegt een opgeluchte Stegeman na afloop.

Verlossing

De oefenmeester zag zijn ploeg een redelijke wedstrijd op de mat leggen. "In de rust hebben we aangestipt waar we dachten dat we ADO nog meer pijn konden doen. Dat we dan uiteindelijk een mooie goal maken via Mike van Duinen was wel een soort verlossing. De 0-1 zat er ook aan te komen, want in die fase werden we wel sterker. We moeten alleen nog wat nauwkeuriger worden in de eindfase", vervolgt hij.

Bram van Polen

Mede dankzij captain Bram van Polen hield PEC Zwolle de nul in Den Haag. "Hij is op zijn 35e heel belangrijk voor deze ploeg. Hij organiseert, zet de boel neer, duelleert en houdt iedereen bij de les. Daardoor geven we minder kansen weg. Dat wijzen de statistieken ook wel uit", aldus Stegeman.