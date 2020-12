Engelse hitproducer mixt plaat tributeband Status Quotes

De bekende Engelse producer John Eden heeft de nieuwe plaat van de Twents-Achterhoekse tribute band Status Quotes gemixt. Het nummer, getiteld 'Your Smiling Face', is geschreven door Quo-gitarist Rick Parfitt, die vier jaar geleden overleed op 24 december 2016. John Eden is de man achter grote Status Quo-successen als 'Rockin' all Over The World', 'Again And Again' en 'Whatever you want'.