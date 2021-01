Colinda Holtmaat schrijft creatief nieuwsbericht voor Bijrijder Puzzelrit

De winnaars van de Bijrijder Puzzelrit op 30 december zijn bekend. Behalve prijzen voor de juiste antwoorden, was er ook een hoofdprijs voor de deelnemer die zijn fantasie het meest de vrije loop liet en een creatief nepnieuws-bericht schreef waarin zoveel mogelijk antwoorden werden verwerkt. Colinda Holtmaat uit Luttenberg schreef onderstaand zelf verzonnen nieuwsbericht en won daarmee de hoofdprijs: een wellness-arrangement voor twee personen bij Saré Thermen & Beauty in Oldenzaal.

Dit is het winnende nepnieuws-bericht van Colinda:

Organisatie Overijsselse Merentocht uitgebreid

Door onze correspondent Colinda Holtmaat

En dan nu het nieuwsbericht uit Deventer, alwaar de organisatie van de Overijsselse merentocht, onder leiding van Hennie Kuiper, bij elkaar komt om te vergaderen.

Nadat vorig jaar deze tocht met succes werd georganiseerd door de Blauwvingers, en de winnaars werden overladen met knieperties en Zwolse balletjes, is het dit jaar de beurt aan de koekstad. Het belooft weer een mooie editie te worden van de jaarlijkse merentocht aangezien er uitbreiding in de organisatie is en ook deze keer weer een ruime deelname. Wat dit jaar opvalt zijn de vele aanmeldingen van schaatsers uit Rijssen en Daarlerveen. Maar hoe is toch die uitbreiding ontstaan? Dat werd vandaag door onze correspondent onthult na een diepgaand gesprek met Hennie Kuiper en wij mogen jullie dan ook de primeur geven.

Het bestuur van de organisatie uit Deventer, bestaande uit Kuiper, Jarno Hams en Kim Kötter, vond het wat “stil aan de overkant” en is op zoek gegaan naar uitbreiding. Daar hoefden ze niet veel moeite voor te doen, want tijdens een gezamenlijk uitje op Hemelvaartsdag, waarbij “de zwarte dame” in Kampen werd bezichtigd, troffen ze een stel enthousiaste dames die wel in waren voor aansluiting bij de organisatie. Dit uitje naar de Kamper kotter was overigens een idee van Kim.

De betreffende dames die de organisatie komen versterken waren vanuit een gezamenlijke hobby, namelijk muziek, een dagje uit op de Veluwe. Na een ochtendje klootschieten en speuren naar de wolf op de paarse heide (waarbij ze overigens alleen een dasje hadden gespot) wilden ze nog even een bezoek aan de Kamper kotter brengen. Daar raakten ze met elkaar in gesprek en zodoende kwamen beide partijen bij elkaar. Volgens een blije Hennie Kuiper loopt de samenwerking gesmeerd. Het is nu alleen nog wachten op een dikke laag ijs!