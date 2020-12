Een telefonisch medisch consult van een paar minuten en toch het volle pond betalen: hoe kan dat?

Nadat freelance journalist Bert Schabbink uit Goor zijn relaas over een dergelijk consult op internet beschreef, werd hij bedolven onder de reacties. Hij bleek bepaald niet de enige die zich verwonderde over de vermeende tarieven van medisch specialisten.

Daarbij gaat het overigens om nota's voor medisch specialisten. Kosten voor de huisarts worden immers gedekt door de basisverzekering. Bovendien wordt de huisartszorg niet op het eigen risico aangeslagen. De rekening voor een medisch specialist krijgt de patiënt echter rechtstreeks onder ogen en hij moet de kosten zelf ophoesten als die binnen het eigen risico vallen.

'Donders duur doktertje'

Schabbink beschreef zijn belevenissen in een verhaal met de kop 'Donders duur doktertje'. Nadat hij recent een nota kreeg van 268,92 euro voor een medisch consult van zijn zoon, dacht Schabbink aanvankelijk aan een fout. Zijn zoon was de laatste tijd immers niet naar het ziekenhuis geweest. Maar gravend in het geheugen herinnerde Schabbink zich dat zijn zoon kortgeleden een telefoongesprek had gehad.

Het relaas van Bert Schabbink over de kosten voor een kortdurend, medisch consult (Foto: Bert Schabbink)

Daarbij herinnerde hij zich ook dat het gesprek volgens hem nog geen drie minuten duurde. De arts informeerde of de huidige medicatie voldeed. Toen de zoon dat bevestigde, zei de medicus dat ze op de huidige basis verder zouden gaan en dat over een half jaar een nieuwe afspraak volgde. Vader Schabbink becijferde naderhand dat het gesprek hem 1,50 euro per seconde heeft gekost.

'Bedolven onder reacties'

Toen hij navraag deed bij het ziekenhuis en de zorgverzekeraar, kreeg hij te horen dat de videosessies een gevolg zijn van het huidige coronaprotocol. Schabbink schrijft zijn frustraties op internet van zich af.

"Na publicatie erover op internet, werd ik bedolven onder de reacties van mensen die hetzelfde hebben meegemaakt. Overigens heb ik nog steeds niet betaald."

Klachten over nota

Woordvoerder Joeri Veen van Menzis, een van de grootste zorgverzekeraars in deze provincie, erkent dat er klachten zijn over de digitale consulten. Over de maand augustus kwamen er bij Menzis in totaal 13.745 meldingen binnen van verzekerden, die zich beklaagden het niet eens te zijn met de zorgkosten.

"Let wel: dit is een veel bredere categorie dan alleen de digitale of telefonische consulten", benadrukt Veen. "Maar het geeft aan dat onze verzekerden regelmatig navraag doen of uitleg behoeven over hoe het systeem werkt."

Het is niet zo simpel dat een arts een x-aantal euro's per minuut krijgt Woordvoerder Joeri Veen van Menzis

Al is dat volgens Veen in coronatijd nauwelijks veel meer dan voorheen. "Ook als je fysiek naar het ziekenhuis gaat, krijg je soms voor een kort consult een aanslag op je eigen risico en daarover komen dan vragen binnen." De zorgverzekeraar houdt niet apart bij of de meldingen over medische consulten fysiek of digitaal zijn.

Vaste tarieven

Dat een consult van soms slechts enkele minuten toch honderden euro's kan kosten, is volgens de woordvoerder het gevolg van de zogenoemde Diagnose Behandel Combinatie (DBC). Daarin maken zorgverzekeraars en zorginstellingen samen met de Nederlandse Zorgautorteit (NZa) afspraken over tarieven.

Daar staat echter tegenover dat een medisch specialist bij een andere patiënt weer veel meer tijd kwijt is, benadrukt zegsman Veen. Tegen hetzelfde tarief. "In deze DBC zijn bovendien de vaste kosten van een ziekenhuis, de diagnosekosten en vele andere zorgkosten verwerkt. Het is niet zo simpel dat een arts dus een x-aantal euro's per minuut krijgt."

Fouten worden hersteld

De zorgverzekeraar heeft op de website een speciale chatfunctie, waardoor patiënten rechtstreeks aan medewerkers van Menzis vragen kunnen stellen over hun nota.

Volgens de zegsman komt het in de praktijk overigens slechts sporadisch voor dat er daadwerkelijk een fout wordt gemaakt. "Dan wordt dat uiteraard hersteld in samenspraak met het ziekenhuis."

