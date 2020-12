Ramkraak in modezaak in centrum van Borne

Bij een modezaak in het centrum van Borne is vannacht een ramkraak gepleegd. De daders reden met een auto de winkel aan het Dorsetplein binnen.

Om tien over half vijf vanmorgen werd een groene auto de winkel binnengereden.

Er werd een tot nog toe onbekende hoeveelheid kleding meegenomen. De daders lieten één auto staan en vertrokken met een andere auto.

Buurtonderzoek

De achtergelaten auto is in beslag genomen voor onderzoek. De politie doet vandaag buurtonderzoek in de omgeving van de modezaak.

De politie komt graag in contact met getuigen die vanmorgen rond het tijdstip dat de auto de winkel binnenreed iets hebben gezien op of in de omgeving van het Dorsetplein in Borne of camerabeelden hebben van de ramkraak.