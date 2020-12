Aantal inbraken in Overijssel daalt minder hard dan landelijke cijfers

In Overijssel is het aantal inbraken minder hard gedaald het afgelopen jaar als in andere provincies in Nederland. Dat blijkt uit politiecijfers op basis waarvan een verzekeraar de InbraakBarometer samenstelt. Landelijk daalde het aantal inbraken met ruim twintig procent, in Overijssel slechts met zes procent en in Enschede was sprake van een flinke stijging.

Dat het aantal inbraken in Nederland een laagterecord bereikte dit jaar, kan goed te maken hebben met de coronamaatregelen waardoor meer mensen thuis werkten sinds maart.

Enschede plust flink

Opvallend is dat het aantal inbraken in Enschede dit jaar een flinke piek kent. Van de 25 grootste gemeenten van Nederland is Enschede de enige gemeente die plust in vergelijking met het aantal inbraken vorig jaar. Het gaat om een stijging van 21 procent.

Voor het hele jaar komt het aantal inbraken landelijk waarschijnlijk op 30.000 uit, dat is 22 procent minder dan vorig jaar en het laagste aantal in zeker tien jaar tijd.

Regionale verschillen

Vooral tijdens de twee coronagolven, begonnen in maart en oktober, is het aantal inbraken fors lager dan in het tweede en vierde kwartaal van vorig jaar. Maar er zijn wel regionale verschillen. In Overijssel daalde het aantal inbraken veel minder hard dan in de rest van Nederland. Er was slechts een daling van zes procent.

Werden tot 19 december in Overijssel vorig jaar 1.668 inbraken gepleegd. Dit jaar waren dat er 1.574. De afname van het aantal inbraken was het sterkst in Limburg (-41 procent) en Groningen (-38 procent).

Databureau LocalFocus heeft de cijfers van de politie op een kaart gezet.

Tips voor de kerstdagen

Hoewel veel mensen thuis zullen blijven tijdens de feestdagen kunnen inbrekers ook dan toeslaan, bijvoorbeeld tijdens een gezinswandeling. Om de statistieken niet te laten pieken tijdens de komende dagen, nog een paar tips om het risico op inbraak te verkleinen.