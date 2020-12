Spanning in Overijssel rondom naderende Brexitdeal: "Er staat veel op het spel"

Het akkoord zou vanochtend al rond zijn, maar de Brexitdeal is er nog steeds niet. Ook in onze provincie wordt het nieuws op de voet gevolgd. Gedeputeerde Eddy van Hijum en Freerk Faber, directeur van het WTC Twente, missen geen enkele update.

"Het is heel spannend. Voor Overijssel staat er veel op het spel", zegt gedeputeerde Eddy van Hijum. Hoewel het werk voor de provincie door de kersttijd even stilligt, volgt hij de Brexitonderhandelingen op de voet. "Het Verenigd Koninkrijk is na Duitsland onze grootste handelspartner. Ongeveer tien procent van onze export gaat naar de Britse eilanden toe."

Tapijtindustrie

Volgens de gedeputeerde heeft de Brexit vooral invloed op de maakbedrijven in de provincie. "Denk aan de tapijtindustrie in Zwartewaterland", geeft hij als voorbeeld. "Of de chemiebedrijven in Twente. Voor die sectoren is het heel belangrijk dat er nu duidelijkheid komt over de voorwaarden waaraan ze moeten voldoen."

Brexit kan leiden tot oneerlijke concurrentie voor Overijsselse bedrijven Eddy Van Hijum

Ook Freerk Faber van het WTC Twente zal opgelucht zijn als de knoop is doorgehakt. "Het is goed als er een deal is, dat brengt rust. Al is er dan nog maar een weekje voorbereidingstijd over omdat de deal per 1 januari ingaat." Het WTC is een organisatie die internationale handel van Twentse bedrijven stimuleert. De Brexitonderhandelingen worden door Faber daarom aandachtig gevolgd.

Oneerlijke concurrentie

Wat staat er voor de bedrijven dan zoal op het spel? "Er kunnen nieuwe drempels komen die kostenverhogend werken", legt Van Hijum uit. "Maar een ander punt is de concurrentiepositie tegenover Britse bedrijven. Het is onduidelijk welke standaarden zij gaan hanteren. Zaken die kunnen leiden tot oneerlijke concurrentie."

De persconferentie werd twee keer uitgesteld, er zou nog gepraat worden over hoeveel vis er gevangen mag worden door de EU, elke soort zou apart besproken worden, van haring tot makreel. "Het is echt iets heel politieks dat het daar zo lang over gaat, omdat zoiets heel erg zichtbaar is. Von der Leyen en Johnson willen allebei met opgeheven hoofd de onderhandeling verlaten," aldus Freerk Faber.