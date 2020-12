Veel restaurants toch druk met kerst door bezorgkerstdiners

Restaurant Qua Koken bezorgt de diners op een bijzondere manier bij de mensen thuis. Ze rijden met een mobiele keuken voor de deur, daar worden de borden opgemaakt door een kok en vervolgens netjes uitgeserveerd aan de voordeur.

Vaste route langs 'gasten'

Het restaurant rijdt een vaste route langs de 'gasten' en in twee rondes worden de gangen uitgeserveerd. In de eerste ronde worden de voorgerechten gebracht. Het gaat dan onder meer om ossenstaartbouillon, dat in een thermoskan wordt aangeleverd.

Tijdens de tweede ronde rijdt de mobiele keuken voor. Hier wordt live op de stoep het hoofdgerecht bereid. De borden worden helemaal opgemaakt zoals je ze ook in een restaurant voorgeschoteld zou krijgen. De 'gasten' van het mobiele restaurant hoeven alleen maar zelf voor de de drankjes te zorgen.

Het idee is bij Qua Koken ontstaan toen in oktober de tweede horecasluiting eraan zat te komen. Ze bezorgen al een aantal weken op deze manier, maar tijdens kerst extra feestelijk om het kerstgevoel aan te wakkeren.

"Kerstdagen ramvol"

"De kerstdagen zitten ramvol geboekt", zegt eigenaar Joris ten Wolde van Qua Koken. Naast het "veurdeur"-diner kunnen mensen ook nog eten afhalen bij het restaurant. "Er is deze dagen besteld voor zo'n vierhonderd personen. Toch komen we bij lange na niet in de buurt van een normale kerstomzet. In deze werkwijze zitten extra handelingen en manuren. Daarnaast verdienen we niets aan de drank, want die wordt niet geschonken."

Door de ervaring met catering is het voor Qua Koken een haalbare werkwijze om toch wat te verdienen tijdens de feestdagen. Ook vindt het restaurant het belangrijk om op deze manier in beeld te blijven bij de mensen.