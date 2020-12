Serious Request haalt in Enschede 1,6 miljoen euro op : "Ga straks met enorme glimlach naar bed"

Met één miljoen euro was 'ie al ontzettend blij geweest, maar dat bedrag werd gisteren al gepasseerd. 3FM-dj Frank van der Lende kijkt terug op zes succesvolle dagen. "Naast zoveel mogelijk geld ophalen, wilden we Nederlanders weer met elkaar verbinden. En volgens mij is dat wel een beetje gelukt."

Tweede keer in Enschede

Het is een bijzondere editie van Serious Request. Een hangar die dient als radiostudio, geen fysieke interactie met fans, maar toch dichterbij de luisteraar dan ooit. "Juist omdat je geen publiek had, was je heel erg met de luisteraars bezig."

Serious Request was in 2012 ook al in Enschede. Het Glazen Huis stond toen op de Oude Markt en Van der Lende werkte achter de schermen. "Toen we hierheen reden en ik de plaatsnaambordjes met Enschede erop zag, werd ik helemaal gelukkig."

Hij heeft namelijk mooie herinneringen aan de stad. "Dat was echt een bijzondere editie. Er werd enorm veel geld opgehaald en het bruiste echt in de stad. Dat was wel echt te gek." Er werd toen een recordbedrag van 13,8 miljoen euro opgehaald voor het Rode Kruis.

Dj Frank van der Lende in een van de hangars op Vliegveld Twente (Foto: NPO 3FM)

Maar ook dit jaar is memorabel. Hoewel de fysieke inspanning minder heftig was dan voorgaande jaren, was het volgens Van der Lende mentaal juist zwaarder. Regelmatig krijgen de dj's schrijnende verhalen te horen. "Het gaat vaak over corona. Luisteraars vragen bijvoorbeeld een plaatje aan voor opa of oma."

De afgelopen twee jaar liepen de 3FM-dj's met Serious Request: The Lifeline door heel Nederland. Hoewel ze in de hangar geen last hadden van de weersomstandigheden, moest er nog steeds gewandeld worden. Een speciale loopband moest 24 uur per dag blijven draaien. Als er tien seconden niet op gelopen werd, ging er een keihard alarm af. "Echt vervelend. Je slaapt al slecht, dus dat geluid kun je er niet bij hebben."

Dus zat er niets anders op dan om de beurt te blijven lopen, zo'n twintig kilometer per dag per persoon. "Ik heb wel wat spierpijn nu", aldus van der Lende. "Mijn kuiten zijn een beetje stram en ik heb een blaar."

Plannen voor 2021

De opbrengst gaat traditiegetrouw naar het Rode Kruis, dat het dit jaar gebruikt voor medische hulp tijdens de coronacrisis in binnen- en buitenland. Afgelopen zomer werd bekend dat 3FM na zeventien jaar de samenwerking met het Rode Kruis stopt. Dit was de laatste gezamenlijke editie. De zender wil de vrijheid hebben om met Serious Request ook andere goede doelen te kunnen steunen.

Toch is het niet ondenkbaar dat deze 'lockdown editie' op een of andere manier een vervolg krijgt. "Misschien in combinatie met een loopteam. Ik weet het niet. We gaan straks puzzelen, maar het heeft wel onze ogen geopend dat je op deze manier dichterbij de luisteraar bent", zegt Van der Lende

Eerst kerstavond vieren en nog even nagenieten van de afgelopen zes dagen. "Ik ga met mijn verloofde chillen, die heb ik heel erg gemist. En daarna met een enorme glimlach naar bed."