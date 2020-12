Bizarre belevenissen van illustere platenzaak Geen Idee gebundeld

Hij had jarenlang een platenzaak in hartje Haaksbergen. Anderhalf decennium waarin eigenaar Peter Mense veel meemaakte. Want zijn winkel Geen Idee groeide uit tot een begrip in muziekminnend Nederland en de liefhebbers reisden van heinde en verre af naar Twente. Nadat hij enkele van zijn talloze anekdotes op internet had geplaatst, kreeg Mense daarop zoveel reacties dat hij zijn bizarre belevenissen onlangs heeft gebundeld.

Zelfs in het pre-internettijdperk wisten muziekliefhebbers vanuit alle hoeken van het land - en soms zelfs buitenland - zijn piepkleine winkeltje te vinden. Juist omdat hij een assortiment had waarin hij zich onderscheidde van veel collega's.

Mense was bovendien nog zo'n ambachtelijk detaillist, die exact de muzieksmaak van zijn clientèle kende. Durfde blind bepaalde collectors items te bestellen. En op hun beurt wisten de klanten op voorhand dat, wanneer Mense iets bij ze aanprees, het in de smaak zou vallen.

Ineens tijd over

Mense leidde jarenlang een prima leventje. Kon zijn grote passie muziek combineren met een leuke baan. Totdat het illegaal downloaden de muziekwereld op z'n kop zette. Tegenwoordig verdient hij de kost als theaterprogrammeur. Maar omdat corona in die branche alles grotendeels lamlegde, had Mense eindelijk de tijd om zijn columns in een boekwerk te gieten.

Over hoe die inschrijving ging bij de Kamer van Koophandel. Als hem wordt gevraagd naar de naam van zijn bedrijf, antwoordt hij met een stalen gezicht "Geen Idee". Waarop de KvK-medewerker zegt: "Oké, dan vullen we dat later wel in."

Borsato-boycot

Peter Mense was bovendien iemand die stond voor zijn principes. Hij vertikt het bijvoorbeeld om Marco Borsato te verkopen. Uitgerekend op het hoogtepunt van diens roem. Als hij Borsato in de ban doet, haalt Mense er uitgebreid de landelijke pers mee.

Al weet een vertegenwoordiger hem uit de tent te lokken. De vertegenwoordiger schuift een stapel van honderd Borsato-cd's bij hem om de deur. Die zou hij geheid binnen een week verkopen. En anders mag de hele stapel retour, zegt de vertegenwoordiger. "De cd's kwamen hier op vrijdag binnen. Zaterdag eind van de dag had ik alles verkocht."

Boekje open

In de anekdotes doet Mense een boekje open over zijn klanten. Over die man die een Beatles-tic heeft en door zijn vrouw voor de keus wordt gesteld: het is The Beatles of ik. "Het werden dus The Beatles."

Een van zijn vaste klanten kwam uit Amsterdam. "De afstand vond-ie geen enkel bezwaar. 'In Amsterdam ben ik anderhalf uur aan het zoeken naar een parkeerplaats. In die tijd kan ik ook naar Twente rijden'," zei hij.

Van slag

Muziekliefhebbers gaan soms erg ver in hun passie, zo weet Mense uit ervaring. Zo had hij een klant die totaal idolaat was van The Doors. De man verzamelde alles wat los en vast zat van de band. Maar toen hij op bedevaart ging naar Parijs en zag hoe het graf van Jim Morrison was beklad, was hij zo van slag dat hij uit het leven stapte.

En dan is daar nog de liefhebber die al zijn spaarcenten in zijn grote muziekhobby steekt. Hij moet er op een gegeven moment zelfs een baantje naast nemen om zijn hobby te kunnen bekostigen. Voor een slordige duizend gulden aan elpees slaat hij wekelijks in. Lucratieve business voor Mense. Maar die stuurt de man op een bepaald moment subiet zijn winkel uit. Tot ontsteltenis van de trouwe klant. "Ik heb hem gezegd dat ik niet wilde meewerken aan zijn ondergang."

Hele land door

Nadat Mense het boek recent uitbracht, stromen de bestellingen binnen. Behalve dat het in de regionale boekhandels te koop ligt, verstuurt hij ze door het hele land. "Veel mensen lezen erover op Facebook."

Overigens gaat hij niet altijd even discreet om met de privacy van zijn klanten. Voor sommigen gebruikt hij een fictieve naam. Maar bij anderen zet hij er bewust de voetnoot bij dat het hun echte namen zijn. Peter Mense weet exact bij wie hij dat wel en niet kan doen...