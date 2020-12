Oproep Isala: "Blijf thuis met de feestdagen, dat is het mooiste kerstcadeau"

"Houd afstand, blijf thuis". In maart nam iedereen die boodschap serieus en was de piek in de ziekenhuizen heftig, maar kort. Nu lijkt er geen eind aan te komen, ziet bestuurder Ina Kuper van Isala: "Veel zaken zijn op gedrag terug te voeren. Het beste cadeau deze kerst is afstand te houden. Afstand in de winkels, maar ook thuis. Nodig niet meer dan twee mensen uit. En alsjeblieft, ga niet naar de kerk, maar volg een kerkdienst online. Dat is het grootste cadeau dat je jezelf, je dierbaren, maar ook de ziekenhuizen en verpleeghuizen op dit moment kunt geven."

Geen vrolijke kerst

Na een loodzwaar jaar zijn de zorgmedewerkers hard toe aan vakantie, maar het werk moet deze feestdagen volop doorgaan, tot teleurstelling van Ina Kuper: "We hadden echt gehoopt dat we mensen vrij zouden kunnen geven met kerst, maar de realiteit is dat we juist mensen hebben opgeroepen om extra te werken".

Het lukt nog maar net om de roosters rond te krijgen: "Het gaat moeizaam, maar het lukt", vertelt Ina Kuper, "en alleen omdat iedereen toch zijn verantwoordelijkheid voelt en bereid is om steeds weer een extra stap te zetten".

Normaal gesproken wordt kerst uitbundig gevierd in Isala, maar ook dat kan dit jaar niet volgens Kuper: "We doen wat we kunnen, er is een online kerkdienst, en natuurlijk is er lekker eten en hebben we een goede bezoekregeling. Maar het is soberder dan andere jaren".

Lichtpuntjes

De grote impact van corona op de zorg is voorlopig nog niet voorbij, al ziet Kuper wel wat licht aan het eind van de tunnel: "Het is natuurlijk heel fijn dat er vaccinaties komen. Wanneer daar de effecten van optreden moeten we nog zien, maar COVID zal voorlopig echt niet uit de maatschappij zijn, dus het is heel hard nodig dat we komende maanden ons gedrag blijven aanpassen".

Coronapatiënten worden van afstand in de gaten gehouden (Foto: Isala Frans Paalman)

Ander lichtpuntje is de inzet van E-health, digitale zorg op afstand. Door goede samenwerking met huisartsen kunnen coronapatiënten thuis hun zuurstofgehalte meten en worden de waardes automatisch doorgegeven aan een verpleegkundige van het ziekenhuis. Mocht de toestand van de patiënt verslechteren dan wordt dat snel gesignaleerd.

Kuper is erg blij met deze ontwikkeling, die de zorg ontlast maar ook veel prettiger is voor de patiënt: ""Hierdoor zijn er minder ziekenhuisopnames nodig. In je eigen omgeving ziek zijn is altijd te prefereren boven opname, want om hier op de COVID-afdeling te liggen is echt geen pretje".