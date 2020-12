'Hoe langer ik hier ben, hoe triester ik het vind'; de Tweede Kerstdag dat de woonboulevards leeg bleven

Het is bijna helemaal leeg op de parkeerplaats. Een paar auto's staan geparkeerd, waaronder die van de verslaggever en Van Gils zelf. "Normaal is het hier bommetjevol", zegt hij. "Dan is het geen woonboulevard, dan is het een autoboulevard. Helemaal vol. In de perkjes, aan de achterkant van de zaak, aan de zijkant, overal staan ze."

'Hoe is het mogelijk?'

"Ik ben meestal een van de eersten die hier aankomt, dan zijn de parkeerplaatsen nog wel leeg. Maar hoe langer ik op mijn horloge kijk, hoe meer ik denk: verrek, er komt niks. Hoe kan dit? Ja, hoe het kan weet ik wel, maar toch blijft het in je hoofd spoken: hoe is het mogelijk?"

Normaal is de woonboulevard alleen op maandagochtend gesloten. Voor Van Gils is dit uniek. "Dit komt nooit voor, dit is de eerste keer in mijn leven dat ik dit mee heb gemaakt." De sluiting van vandaag zal op de omzet geen groot effect hebben. "Tachtig procent van de mensen op Tweede Kerstdag komt alleen kijken. De omzet wordt eigenlijk gemaakt op de dagen na kerst, dat gaat door tot 10, 11 januari."

Geen klanten voor de woonboulevard in Oldenzaal (Foto: RTV Oost)

Van Gils hoopt dat de winkels volgend jaar weer gewoon open mogen en is eigenlijk blij dat corona dit jaar al toesloeg. "We bestaan volgend jaar 80 jaar en dan willen we groots uitpakken, ook met het personeel en dat zou in deze tijd niet gekund hebben."