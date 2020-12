Saxion-studentes zijn het zat: "Kwaliteit thuisonderwijs is slecht"

Het onderwijs in coronatijd is slecht. Dat zeggen Natascha Nijkamp en Tirsah Roetgering. De Saxion-studentes kunnen door de coronamaatregelen niet naar colleges en voelen de muren van hun studentenkamers op zich afkomen. Het gevolg? Stress en een gebrek aan motivatie. En ze zijn naar eigen zeggen niet de enigen.

"Je zit de hele dag op je kamer, achter je laptop. Dat werkt heel demotiverend", legt Tirsah uit. "Bij een normaal college blijft negentig procent hangen, tijdens de online colleges misschien maar dertig procent", vult Natascha aan.

Late reacties van docenten

En dan het contact met docenten, dat er volgens het tweetal amper is. "Het frustreert dat je lang moet wachten op een reactie, of helemaal geen reactie krijgt", zegt Tirsah. "Wij hebben gewoon recht op goed onderwijs."

Na maanden thuisonderwijs was de maat vol voor de bouwkundestudentes. Natascha, ook lid van de Onderwijscommissie, besloot een enquête op te stellen, die door ruim driehonderd medestudenten uit heel Nederland is ingevuld. De conclusie: veel studenten zijn ontevreden over de kwaliteit van het onderwijs.

Onderwijsgeld wél verhoogd

"Studenten geven in onze enquête aan dat ze kampen met klachten als demotivatie en lusteloosheid. Sommigen overwegen zelfs te stoppen met de studie, ondanks dat ze het eigenlijk leuk vinden", zegt Natascha. "Ondertussen is het onderwijsgeld dit collegejaar wel met honderd euro verhoogd."

"Door dit in kaart te brengen, hopen we dat er een oplossing kan komen", legt Natascha uit. "Dat we bijvoorbeeld een deel van ons collegegeld terugkrijgen. Veel studenten kampen ook met financiële problemen, omdat ze geen bijbaan meer hebben sinds de crisis."

Saxion staat open voor gesprek

Saxion zegt graag in gesprek te gaan met Natascha en Tirsah. "Het feit dat ze dit initiatief nemen, is hartstikke goed", reageert woordvoerder Hans ten Brinke. "Ik stel voor dat we samen kijken wat we kunnen doen."

Het is Saxion bekend dat studenten het persoonlijk contact met docenten en medestudenten missen. "Dat proberen we op te vangen met buddygroepen, waarbij studenten elkaar online kunnen ontmoeten", legt Ten Brinke uit. Collegegeld teruggeven wordt wel lastig: "Ik begrijp die vraag, maar het online aanbieden van lessen kost ook geld. Deze manier van les geven is zeker niet goedkoper.”

Tirsah en Natascha benadrukken dat ze Saxion niets verwijten. "Hogescholen doen echt hun best om onderwijs zo goed mogelijk aan te bieden. Maar het concept van thuiswerken werkt gewoon niet. Wij willen dat er aandacht komt voor dit probleem."