GGD IJsselland gaat zorgmedewerkers vanaf 18 januari vaccineren in IJsselhallen Zwolle

GGD IJsselland gaat voor het vaccineren van zorgmedewerkers gebruik maken van de IJsselhallen. Hier is ook de L-testlocatie van de regio IJsselland gevestigd. Net als andere GGD’en in Nederland, begint GGD IJsselland vanaf 18 januari met het vaccineren. De voorbereidingen hiervoor zijn in volle gang.

Landelijk wordt voor het vaccineren van zorgmedewerkers ingezet op één grote vaccinatielocatie per GGD-regio. Voor het vaccineren van zorgmedewerkers met het Pfizer-vaccin is een grote testlocatie nodig. “Dit heeft een logistieke reden, het vaccin moet diepgevroren blijven en is verpakt per duizend stuks. Eenmaal geopend moeten we de vaccins binnen een paar dagen toedienen, anders zijn ze niet meer te gebruiken. Op één centrale locatie kunnen we dat proces goed organiseren”, zegt Margreet Algera, manager GGD IJsselland.

Verkeersbewegingen en parkeren

GGD IJsselland gebruikt de IJsselhallen sinds 4 december als L-testlocatie en de grote locatie is op het gebied van verkeersbewegingen en parkeren geschikt. Algera: “We willen het vaccineren in een aparte hal inrichten zodat het grootschalig testen van mensen ook gewoon door kan gaan. Zo zullen er voor het testen en het vaccineren twee aparte stromen zijn qua ruimte en looproutes. Ondertussen zijn we bezig alle andere processen goed neer te zetten. Denk aan de inrichting qua benodigdheden en ICT en het samen met onze zorgpartners nagaan welk personeel we wanneer gaan inzetten. Het belangrijkste is: deze vaccinatieklus gaan wij klaren, zodat zorgmedewerkers zich straks snel en veilig kunnen laten vaccineren.”

Meer informatie

Zorgmedewerkers van verpleeghuizen ontvangen als eerste een oproep voor een gratis coronavaccinatie, daarna medewerkers uit de gehandicaptenzorg, wijkverpleging en Wmo-ondersteuning. Vanaf 4 januari ontvangen zorgmedewerkers die in aanmerking komen voor een coronavaccinatie via hun werkgever (koepelorganisatie) de uitnodiging van het RIVM met informatie hoe ze hun afspraak kunnen maken.