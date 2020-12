Kerk Staphorst schroeft aantal kerkbezoekers nog verder terug

Ook met de laatste aanpassingen zijn er nog steeds meer dan dertig mensen welkom in de kerk. Precieze aantallen wil secretaris van de kerkenraad Albert Bouwman niet noemen. Hij vindt het vervelend dat de media steeds aantallen willen weten. Het gaat volgens hem om een zeer marginaal deel van de kerkelijke gemeente die in de kerk en in twee bijgebouwen welkom zijn, met minimaal drie meter afstand. Het overgrote deel volgt de diensten online. Veel andere kerken in Staphorst doen het slechts digitaal of met maximaal dertig mensen.

In de kerk in Staphorst, een van de grootste dorpskerken van ons land, passen 2.500 gelovigen. Het gebouw is zo groot als een sporthal. Met zo weinig mensen kan het op een verantwoorde wijze, denkt de kerkelijke gemeente.

'Niet opzij voor de media'

Veel mensen uiten op sociale media hun woede over het feit dat sommige kerken nog altijd mensen ontvangen, vooral ook omdat de coronacijfers in gemeenten als Staphorst zich niet goed ontwikkelen. Zou het voor de beeldvorming en de gemoedsrust niet beter zijn om iedereen online de dienst te laten volgen? Bouwman: "De kerkelijke gemeente staat erachter om het op deze wijze te doen. Het gaat echt om heel weinig mensen. Wij gaan niet opzij voor de media."

Op oudejaarsavond krijgt ieder naast familielid van de overledenen in 2020 de gelegenheid om een gedenkdienst in de kerk bij te wonen. Ze moeten zich opgeven bij de koster.