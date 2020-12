Werken in het ziekenhuis in 2020: van ruzie om een mondkapje tot 24 uur per dag corona

In november en december mocht RTV Oost meelopen met diverse medewerkers in MST in Enschede. In onderstaande video is te zien hoe zij de tweede coronagolf beleefden en wat er allemaal komt kijken bij het werken in de zorg in deze crisistijden.

Om goede zorg te kunnen verlenen en de extra patiënten door corona op te kunnen vangen, moest verplegend personeel van andere afdelingen bijspringen. Maar ook medewerkers van totaal andere afdelingen stonden weer aan het bed.

Projectleider terug op de IC

Willem Marsman werkt normaal als projectleider en coördineert de samenwerking tussen verschillende ziekenhuizen. Met zijn achtergrond als IC-verpleegkundige vond hij het niet meer dan normaal om weer op de Intensive Care (IC) te gaan werken. "Belangrijkse is toch dat de zorg door moet kunnen gaan. De rest is allemaal bijzaak."

Willem Marsman aan het bed van een coronapatiënt (Foto: RTV Oost)

Vooral het steeds weer in beschermende kleding te moeten is anders dan normaal: "Bij bepaalde ziektes moet dat natuurlijk al, maar nu moet je je bij elke patiënt opnieuw omkleden." Bang is Willem nooit geweest: "Je bent hier zo beschermd, tijdens de eerste golf in maart bedacht ik me nog dat de supermarkt eigenlijk onveiliger is"

Ik heb zelf corona gehad, ik dacht dat ik stikte Naomi, buddy in MST

Naomi Monnik is verzorger in een verpleeghuis, maar sinds het begin van de tweede coronagolf werkt zij daarnaast als buddy in het ziekenhuis. "Ik doe allerlei dingen om het werk van de verpleegkundigen wat te ontlasten. Zoals temperatuur opnemen, bloeddruk meten en even met patiënten kletsen, daar hebben ze soms geen tijd voor."

Naomi werkt in het ziekenhuis op een afdeling alleen voor coronapatiënten: "In het voorjaar heb ik zelf corona gehad. Ik dacht soms dat ik dood ging, ik stikte zowat. Zelf heb ik ook in het ziekenhuis gelegen en besloot daarna om als buddy aan het werk te gaan."

Naomi Monnik werkt als buddy (Foto: RTV Oost)

"Eigenlijk ben ik 24 uur per dag, 7 dagen in de week met corona bezig. In het verpleeghuis werk ik nu ook op een speciale COVID-afdeling. Mensen verklaren mij wel voor gek ja."

Plannen, plannen en nog eens plannen

Nicole Kraesgenberg en Loes Morssink doen de planning voor personeel en opbouw van een cohort, een corona-afdeling: "We krijgen het steeds rond, maar het is wel veel werk. De hele week, dus ook de weekenden, is één van ons twee aanwezig om te plannen en als aanspreekpunt."

Nicole Kraesgenberg en Loes Morssink doen de planning (Foto: RTV Oost)

"Zorg afschalen zorgt er wel voor dat dit lukt." Volgens Loes zouden veel medewerkers het anders niet volhouden. Nicole verbaast zich over de uitingen op social media: "Natuurlijk mogen mensen zelf weten wat ze vinden. Maar als ik lees onzin dit en onzin dat, dan denk ik kom maar eens kijken. Het is allemaal geen onzin."

Voor het eerst kwam ik in het mortuarium Janet, check out MST

Janet van Dieren zorgt samen met collega Eileen Klein Wolt dat de kamers van coronapatiënten volledig ontsmet worden. "We reinigen de muren, de gordijnen moeten eraf en worden gewassen. Verder worden alle materialen in zo'n kamer weggegooid." Het indrukwekkendste vond ze dat ze ook naar het mortuarium moest. "Daar moesten ook bedden ontsmet worden van coronapatiënten die overleden waren, dat heb ik nog nooit meegemaakt. Nu komen we er bijna dagelijks."

Janet en Eileen bezig met ontsmetten (Foto: RTV Oost)

Eileen hoopt dat 2021 een beter jaar wordt en dat er weer meer mag. "We werken ons nu volledig uit de naad om het zo maar te zeggen en we mogen verder niks. Ik snap alles wel van weinig bezoek en andere maatregelen, maar ik wil me ook graag weer fatsoenlijk kunnen ontspannen."

Ruzie om een mondkapje

Beveiliger Sandra Kemers heeft het nog wel eens aan de stok met bezoekers die geen mondkapje willen dragen, terwijl dat wel verplicht is in het ziekenhuis. "Dat vinden ze dan maar onzin en niet bewezen dat het werkt. Dan vertel ik gewoon dat het moet en na een hoop gedoe doen ze meestal wel een mondkapje voor. Of ze gaan weg. Ik zie liever ook het gezicht van iemand maar het is even niet anders."