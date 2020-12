MST Enschede verplaatst nu en dan patiënten naar elders, zoveel mogelijk in de regio

Ziekenhuis MST in Enschede verplaatst nu en dan patiënten naar andere ziekenhuizen. Dat gebeurt zoveel mogelijk in de regio, naar ZGT of het ziekenhuis in Winterswijk.

Volgens een woordvoerder van MST is de verplaatsing al een tijdje aan de orde. "Het hangt er natuurlijk ook vanaf of een patiënt niet te ziek is om te verplaatsen of dat die morgen bij wijze van spreken naar huis mag."

De vooruitzichten zijn wat betreft de cijfers in Twente niet gunstig. "Daarom moeten we er rekening mee houden dat er meer gekeken moet worden of patiënten verplaatst kunnen worden. Als het écht niet in de regio kan, moeten we indien mogelijk overgaan tot landelijke overplaatsing. Het moet ook wel kunnen natuurlijk."

Onlangs nog werd een patiënt vanuit het ziekenhuis in Almelo overgeplaatst naar het Duitse Münster. "De vorige keer hebben wij weer meer patiënten van elders opgevangen. Nu gebeurt het af en toe dus andersom."