Hofkerk in Goor houdt vast aan vieringen met kerst tegen eenzaamheid

Volgens predikant Wim de Jong zijn de kerkdiensten met Kerst in de eerste plaats bedoeld voor online. Maar in de kerk zijn dertig mensen toegestaan. Ze worden per wijk persoonlijk uitgenodigd. Het is uitdrukkelijk niet de bedoelding dat iedereen naar de kerk komt. Bang voor een aanzuigende werking is hij niet. "We hebben er geen ruchtbaarheid aan gegeven."

Minister van Defensie

Ds. De Jong: "De vieringen zijn bedoeld voor mensen die geen internet hebben of zij die echt eenzaam zijn. We merken dat de geestelijke nood groot is." Andere gemeenteleden worden geacht de kerkdiensten online te volgen.

In dit licht was het opmerkelijk dat minister van Defensie Ank Bijleveld uit Goor op kerstavond de viering van zeven uur bezocht. Al kan het beroep van minister af en toe zeker eenzaam zijn...

Christelijke dorpen brandhaarden

Juist deze week maakte het RIVM bekend dat christelijke dorpen een brandhaard van corona zijn. Burgemeesters van gemeentes met een sterk christelijke signatuur hebben er dan ook bij de kerken op aangedrongen, nu toch echt geen fysieke vieringen meer te houden. Bij ds. De Jong was dat niet bekend. Volgens hem blijft het voor de kerkenraad een afweging tussen geestelijke en lichamelijke gezondheid.

In juli is de Hofkerk weer begonnen met fysieke diensten. Reserveren is volgens De Jong niet nodig, want de diensten worden normaal gesproken niet door meer dan dertig mensen bezocht.