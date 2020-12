Politie Raalte prijst vrijwilligers zoekteam Urk die lichaam vermiste Danny (18) vonden

"Als politiemens, ook in de rol van Officier van Dienst, zijn er dingen die je raken. Dit verhaal raakt mij op meerdere manieren." Zo begint de Officier van Dienst van de politie Raalte zijn verhaal op Instagram, over hoe de vrijwilligers van het zoekteam uit Urk gisteren de vermiste Danny (18) het kanaal bij de Wolthaarsdijk in Raalte vonden.

De officier prijst iedereen die bij de zoekactie betrokken was, maar vooral de vrijwilligers van SOAD-Urk. Want waar professionals het gewend zijn om zich met passie voor zo'n belangrijke en moeilijke taak in te zetten, is dat niet vanzelfsprekend voor anderen, zo benadrukt hij.

Antwoorden voor familie

"Deze mannen van SOAD-Urk hebben snipperdagen opgenomen, zijn de hele dag in het natte gure weer op het water bezig geweest, met maar één doel: Danny vinden, zodat de familie antwoorden krijgt," schrijft de agent.

Door de inzet van de vrijwilligers van SOAD-Urk is die tijd van onzekerheid zo kort mogelijk gehouden Officier van Dienst, politie Deventer

"Deze vrijwilligers hadden alle recht om op kerstavond, na een lange (onbetaalde) werkdag, rond schemertijd te zeggen dat het voor nu klaar was met zoeken. Om naar hun familie te gaan, kerstavond te vieren. Ja, toch? Maar u weet al dat ze dat niet zeiden. Want zij hebben Danny gevonden."

Tijd van onzekerheid

Dat gebeurde na twee lange en onzekere dagen voor zijn familie. "En hoe gruwelijk zwaar het bericht voor de familie ook is, Danny is wel gevonden. Wij horen vaak van families dat het wachten, de onzekerheid, verschrikkelijk is. Door de inzet van de vrijwilligers van SOAD-Urk is die tijd van onzekerheid zo kort mogelijk gehouden."

De officier vroeg ze 's avonds na de zoekactie waar hun motivatie om dit werk vrijwillig te gaan doen, vandaan kwam. "Weet u wat ze vertelden? Twee broers, die hier gisterenavond bij waren, hebben ooit een familielid aan water verloren. Toen besloot men dit te gaan doen. Ze werken nu al twaalf jaar samen met de politie. Soms kan dat kerstgevoel zo dubbel zijn...."