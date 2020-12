Minister Bijleveld bezoekt fysieke kerkdienst Goor: "Ze heeft toch een voorbeeldfunctie?"

Waar de Rooms-Katholieke Kerken in Nederland alle vieringen op kerstavond schrapten om verspreiding van het coronavirus te voorkomen, waren de deuren van de Hofkerk in Goor gisteravond 'gewoon' geopend. Ook vandaag houdt de Goorse kerk twee fysieke vieringen voor maximaal dertig personen. De diensten zijn volgens predikant Wim de Jong bedoeld voor mensen die geen internet hebben of zij die echt eenzaam zijn.

Hulp van Defensie ingeroepen

Minister Bijleveld bezocht gisteravond de fysieke viering in de Goorse Hofkerk. Ze beaamde de constatering van de verslaggever dat ze 'niet echt voldeed aan het stereotype 'eenzame oudere'', maar ging verder niet in op haar bezoek. "Ze was daar als privépersoon", laat haar woordvoerder nu weten. "Er waren in totaal maar zestien personen bij de bijeenkomst aanwezig en omdat haar man veel doet voor de kerk, is ze daarnaartoe gegaan."

Het kabinet drong er eerder bij kerken op aan om fysieke diensten tijdens kerst zoveel mogelijk te beperken. De druk op de zorg is hoog en in Twente zijn de besmettingscijfers in een week tijd met ruim zeventig procent gestegen. De Twentse ziekenhuizen hebben woensdag bovendien de hulp van Defensie ingeroepen.

Als minister heeft ze een voorbeeldfunctie AFMP, vakbond van defensiepersoneel

Kritische reacties

De AFMP, de vakbond van defensiepersoneel, is kritisch op het fysieke kerkbezoek van Bijleveld. "Ik ben van mening dat iedereen zoveel mogelijk de regels moet volgen en een minister ook een voorbeeldfunctie heeft", zegt voorzitter Anne-Marie Snels.

"Ik vind het typisch CDA", reageert Overijssels Tweede Kamerlid Roy van Aalst van de PVV. "Iets met een bruiloft", zegt hij, refererend aan minister Grapperhaus (Justitie & Veiligheid), die onder vuur kwam te liggen omdat hij zich op zijn eigen bruiloft niet aan de coronaregels hield.

Bekijk hieronder het bezoek van Bijleveld aan de Goorse Hofkerk: