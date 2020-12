Nienke uit Zwolle is opening kersttoespraak Willem Alexander

Koning Willem Alexander bij aankomst in Isala in Zwolle (Foto: Screenshot RTV Oost)

Hoe ze zich inleefde in haar patiënten: niemand die even een een hand op je schouder kan leggen, alleen maar mensen in beschermende pakken om je heen. Het waren de openingswoorden van de kersttoespraak van koning Willem Alexander. Hij verwees er mee naar een ontmoeting met 'een verpleegkundige in Zwolle'. Die verpleegkundige is de 42-jarige Nienke Stijf.

Zelf heeft ze de toespraak pas later teruggekeken. Dat de koning het over haar had hoorde ze van mensen in haar omgeving. Ze was tijdens het uitspreken van de kerstrede namelijk, hoe kan het ook anders in deze tijd, aan het werk. Wel herinnert ze zich het bezoek waar de koning aan refereert, van maart dit jaar. Longarts Ben Tomlow, die er destijds ook bij was, vond de koning oprecht geïnteresseerd en dat gaf hem een gevoel van waardering.

In de Stentor vertelt Stijf dat ze tijdens het bezoek van de koning al in de gaten had dat haar verhaal indruk op hem maakte. Samen met collega's liet ze zien hoe ze zich in beschermende kleding moesten inpakken om te voorkomen dat ze zelf besmet zouden raken. Ook vertelde ze wat voor invloed dat heeft op het contact met de patiënt: het gemis van de hand op de schouder.

Bestuursvoorzitter Rob Dillmann was in maart blij verrast toen hij een telefoontje kreeg met de vraag of Willem Alexander langs mocht komen voor een werkbezoek. "De koning was zeer belangstellend, stelde veel goede vragen en had lof voor onze mensen in de zorg. Echt hartverwarmend." vertelde hij er destijds over.