Kerst in augustus warm en gezellig, maar ludieke waarschuwing restaurant Enschede hielp niet

Hij had gehoopt dat de ludieke 'waarschuwing' zou helpen, maar het gewenste effect bleef uit. Mats van Munster en de medewerkers van restaurant De Stadsgracht in Enschede organiseerden in augustus al het kerstfeest. Een leuke actie met een serieuze ondertoon: als we normaal blijven doen, kunnen we in december gewoon open blijven. "Die serieuze ondertoon is misschien niet blijven hangen", moet Van Munster op Tweede Kerstdag concluderen.

In de zinderende hitte kondigde De Stadsgracht deze zomer aan dat het kerstfeest eerder werd gevierd. "Toen we het bekendmaakten was het precies in die hittegolf, 42 graden. We zeiden: we gaan nu alvast kerst vieren. Dus hebben wij de zaak versierd en op 25 en 6 augustus hebben we Eerste en Tweede Kerstdag gevierd."

Iedereen was wel in outfit, maar op een zomerse manier Mats van Munster

Voelde Van Munster de bui al hangen deze zomer? "We weten niet of we in december nog open mogen zijn door corona, daarom willen we de zomer een stukje vrolijker maken", zei hij in augustus. "Laten we normaal blijven doen, zodat we de rest van het jaar kunnen genieten van de horeca en naar de winkels kunnen gaan."

Het feest zelf was gezellig en vooral warm. "In de week dat we het hebben gevierd was het 28 graden ofzo. Gelukkig hadden veel mensen kerst-t-shirts en kerst-rokken en dat soort dingen. Iedereen was wel in outfit, maar op een zomerse manier."

Niet stilzitten

Maar die oproep - die veel horecagelegenheden de afgelopen maanden hebben gedaan - leverde geen succes op: vanwege de lockdown is de horeca gesloten. "Het is helaas niet gelukt, de serieuze ondertoon is misschien niet blijven hangen."

Van Munster en veel van zijn collega's zitten deze dagen niet stil. Veel restaurants bieden een kerstdiner aan dat thuis wordt bezorgd. "Wij hebben een afmaak-diner: wij bereiden het voor en mensen thuis mogen het afmaken. Ik hoor van veel collega's dat het druk is. Gelukkig hebben veel gasten gehoor gegeven aan de oproep om niet zelf te koken maar te bestellen!"