Verfilming Deventer Moordzaak valt in de prijzen op Seattle Film Festival

De verfilming van de moord op weduwe Wittenberg in Deventer is in de prijzen gevallen op het Seattle Film Festival. De film is gebaseerd op wat bekend is komen te staan als de Deventer Moordzaak uit 1999.

In dat jaar werd de gefortuneerde weduwe Jacqueline Wittenberg dood gevonden in haar villa in Deventer. Ze bleek gewurgd en met meerdere messteken om het leven te zijn gebracht. Niet veel later werd haar boekhouder, Ernest Louwes, aangehouden voor betrokkenheid bij de moord. Ook de klusjesman van Wittenberg werd lange tijd als verdachte gezien, maar uiteindelijk niet vervolgd.

Louwes werd wel aangeklaagd en aanvankelijk vrijgesproken. In hoger beroep werd hij alsnog schuldig bevonden en tot 12 jaar cel veroordeeld. In 2013 had hij twee-derde zijn straf uitgezeten en werd vrijgelaten. Sindsdien probeert hij zijn veroordeling terug te draaien.

De Veroordeling

De film, met de titel De Veroordeling, won zes prijzen, onder andere in de categorieën Beste Acteur (Fedja van Huêt), Beste Bijrol (Lies Visschendijk en Yorick van Wageningen) en de Grote Juryprijs. De film is gebaseerd op het boek De Deventer Moordzaak van Nieuwsuur-journalist Bas Haan.

De Veroordeling is in Nederland nog niet te zien, de verwachting is dat de film in april 2021 in Nederland in première zal gaan.