Storm Bella uitgeraasd in Overijssel, hier en daar stormschade

De brandweer moest op verschillende plaatsen in actie komen. Zo viel er in de nacht van zaterdag op zondag op de N332 tussen Holten en het Gelderse Laren een boom op de weg. Beide rijbanen werden geblokkeerd, waardoor enkele weggebruikers een uur moesten wachten totdat ze hun reis konden vervolgen. De brandweer heeft de boom in stukken gezaagd en in de berm gelegd.

Enkele weggebruikers moesten een uur wachten totdat ze verder konden reizen op de N332 bij Holten (Foto: Jan Willem Klein Horstman )

In Vroomshoop belandde een omgevallen boom bovenop een geparkeerde auto, die daarbij zwaar beschadigd raakte. Er raakte niemand gewond.

Boom valt op geparkeerde auto Vroomshoop (Foto: News United / Kevin Gerrits)

Datzelfde geldt voor bewoners van de Sparrenlaan in Rijssen. Daar viel een boom midden in de woonwijk. De brandweer heeft het hout in stukken gezaagd en verwijderd.

Omgewaaide boom aan de Sparrenlaan in Rijssen (Foto: Jan Willem Klein Horstman)

In Hardenberg waaide een tent van dagbesteding De Kringloop om. De tent en enkele plantenbakken zijn daarbij beschadigd geraakt.

Omgewaaide tent bij De Kringloop in Hardenberg (Foto: Gert Stegeman/ GS Media)

In Heeten waaiden twee bomen over het verharde fietspad aan de Bleerhorstdijk Oostzijde. De brandweer heeft de aan stukken gezaagde bomen in de berm gelegd en het fietspad schoongeveegd.

Twee bomen op fietspad Heeten (Foto: News United / Jan Willem Klein Horstman)

In Vroomshoop raakte een spandoek los van een bedrijfsgebouw aan de Schoolstraat. De brandweer heeft het reclamedoek losgehaald en verwijderd.

In Vroomshoop raakte een reclamedoek los (Foto: News United/ Kevin Gerrits)

In Zwolle raakte het dak van een uitzendbureau beschadigd. Een deel van de nok dreigde daardoor naar beneden te vallen. De brandweer heeft het dak gecontroleerd en provisorisch gerepareerd.

In Zwolle raakte de nok van een bedrijfsgebouw los en dreigde naar beneden te vallen (Foto: News United/ Justin Meinema)

In Hardenberg is een deel van het dak van een appartementencomplex weggewaaid. De brandweer heeft de Markt in Hardenberg daarom afgesloten en is bezig het dak te stabiliseren.