Wat vind jij: Moet de politie ingrijpen als er feesten worden gehouden?

Zo'n honderd jongeren hebben in de nacht van zaterdag op zondag een feest gehouden onder een viaduct in Staphorst. Er werd vuurwerk afgestoken en een vuurtje gestookt. Ondanks dat de coronamaatregelen niet werden nageleefd, greep politie niet in.

Burgemeester Gerrit Jan Kok van Staphorst heeft geen goed woord over voor wat er is gebeurd. "Het gaat er deze tijd om dat mensen zich aan de regels houden. Zowel wat betreft de coronaregels als wat betreft vuurwerk. Dit kan niet", zegt hij tegen RTV Oost.

De jongeren kwamen rond drie uur 's nachts bijeen. De politie heeft van een afstandje staan toekijken en niet ingegrepen. Dat was bewust. "Als je optreedt in zo'n situatie, dan kan dat escalerend werken. De vraag is of je dat moet willen. Er zou zijn ingegrepen als er vernielingen waren aangericht, maar dat is niet gebeurd", aldus de burgemeester. Na een uur gingen alle jongeren weer naar huis.

