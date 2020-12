Toch weer verpleeghuizen in Enschede gesloten voor bezoek na coronabesmettingen

Het gaat om de verpleeghuizen Bruggerbosch en De Eschpoort in Enschede. In deze zorginstellingen is vanaf vandaag tot nader order geen bezoek toegestaan. Ook op de afdeling Kolibrie van de Ariënsstaete wordt vanaf vandaag geen bezoek meer toegelaten.

Streng beleid

Hoeveel bewoners en personeelsleden van de zorgcentra zijn besmet, is nog niet bekend. Zorginstelling Liberein heeft de contactpersonen van de bewoners geïnformeerd. Volgens de zorginstelling is er sprake van een zeer zorgwekkende ontwikkeling: "Wij realiseren ons dat dit een zeer ingrijpende maatregel is, maar zowel vanuit het oogpunt van veiligheid naar bezoekers als naar onze (nog niet besmette) cliënten en medewerkers hebben wij tot onze grote spijt voor nu geen andere keuze."

Liberein stelt dat bijvoorbeeld in geval van terminale cliënten uitsluitend op aangeven van de behandelend arts mag worden afgeweken van het strenge beleid.

Locatie De Eschpoort (Foto: News United/ Dennis Bakker)

Boos om sluiting

Ten minste één van deze contactpersonen maakt zich boos over de sluiting, omdat die "in flagrante tegenstelling is met wat verpleeghuizen in maart beweerden, namelijk dat een dergelijke sluiting grote psychische schade veroorzaakt bij cliënten".

Het gaat om een man van wie de vrouw is opgenomen in Bruggerbosch, waar mensen met dementie worden verpleegd. Hij wil anoniem blijven. Volgens de partner komt de sluiting "als een donderslag bij heldere hemel, er is niets aangekondigd". Daarnaast wordt er volgens hem te weinig duidelijkheid verschaft. De meeste zorgen maakt hij zich over zijn partner die niet zal begrijpen dat hij niet meer langskomt.

Het bestuur van Liberein heeft nog niet op de kritiek gereageerd.