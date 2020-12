Een paar maanden na "STEUN": Hoe kijkt Hasselt terug op het coronajaar?

In april verbleef Daniel Godinho Veiga een week met Manne Havinga in de Zwarte Waterstad om te laten zien hoe Hasselt de coronacrisis doorstaat. Een hechte gemeenschap waar iedereen elkaar kent en het aantal initiatieven om de coronacrisis te doorstaan ontelbaar is. In de documentaire namen de makers de kijker mee naar het hart van de samenleving. Ze verbleven een week dag en nacht in Hasselt om te werken aan het tijdsbeeld.

In de documentaire worden bijvoorbeeld de zussen Rozendaal gevolgd. Hun ouders zijn 64 jaar getrouwd als het noodlot toeslaat. De moeder van de zussen is ernstig ziek en belandt na een ziekenhuisopname en revalidatie in een logeerkamer van verzorgingshuis De Hazelaar in Hasselt. Niet veel later komt ze te overlijden na een periode waarin er bijna geen contact mogelijk was tussen de zussen en hun moeder.

Vanavond blikken ze terug op het jaar, samen met andere hoofdrolspelers uit de documentaire. Karin Leferink (IJsselheem) en Eddy Bilder (burgemeester Zwartwewaterland).

In de documentaire, die in zijn geheel terug te zien is op Youtube, wordt onder meer Jenneke Kroes gevolgd. Zij begon dit jaar haar vintage-meubelstore in het centrum. Een feestelijke opening zat er niet in, maar inmiddels is haar zaak wel groeiende. In aanloop naar de special zochten de documentairemakers haar nog eens op. "Ik ben het jaar redelijk goed doorgekomen. Maar tuurlijk denk je wel vaak, stel er was geen corona geweest. Hoe druk was het dan?"

De documentarie wordt vanavond in zijn geheel herhaald. Daarna is er een special vanuit Hasselt met live-gesprekken en nieuw materiaal. De uitzending begint om 17.10 uur en wordt om het uur herhaald.