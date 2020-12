Politiek in Staphorst achter besluit om niet in te grijpen bij illegaal feest: 'Hoop dat ouders hun taak verstaan'

Ze hebben zich geschaamd, noemen het 'niet goed' en hopen 'van ganser harte' dat het niet weer gebeurt. Maar de lokale politieke kopstukken staan stuk voor stuk achter de keuze van waarnemend burgemeester Gerrit Jan Kok (VVD) om niet in te grijpen bij de illegale samenkomst. "Ingrijpen kan ook werken als een rode lap op een stier."

Kok noemde het gisteren tegenover RTV Oost een dilemma: "Als je ingrijpt, dan blijft dat natuurlijk ook niet zonder gevolgen."

Geschaamd

Maar geef je dan geen verkeerd signaal af, als zoiets onbestraft blijft? "We moeten het niet groter maken dan is het", zegt fractievoorzitter van de SGP in Staphorst, Erik Hattem. "Ik heb me echt een beetje geschaamd. Om te beginnen om het tijdstip. Dat ze Gods dag hebben ontheiligd, doet me ten eerste zeer. Welke jongeren doen dit?"

Hattem vindt dat ouders met hun kinderen in gesprek moeten gaan, of die er nu bij waren of niet. "Ik hoop dat alle ouders hun taak verstaan. En dat er een stuk bezinning komt bij de jongeren, dat je dit niet moet doen."

Volgende keer ingrijpen?

Ook Jan Carlo Bos van de ChristenUnie vindt dat er een taak ligt voor de ouders. "Het is goed om met de jongeren in gesprek te gaan. Maar in deze situatie was het goed om niet in te grijpen." En als het nog een keer gebeurt? "Dat is aan de burgemeester."

"Gebeurt het weer, dan is er géén andere keuze dan ingrijpen", vindt CDA-voorman Jacob Spiker. "Maar voor nu kon ik mij voorstellen dat je de afweging maakt om dat niet te doen. Het kan immers ook erger worden, dat ingrijpen werkt als een rode lap op een stier. Ik proefde ook wel dat er sprake was van uitlokking, dat de jongeren juist wilden dat de politie zou ingrijpen."

Kijk naar Urk

Ook Alfred Stegeman van Gemeentebelangen kan zich erin vinden dat niet is ingegrepen. "Een paar jaar geleden hebben we veel gedoe gehad met jongelui. Dat is nu een paar jaar onder controle. Soms bereik je meer als de politie niet ingrijpt, en werkt het beter als de eigen bevolking de jongeren aanspreekt. Kijk maar naar Urk, daar zijn de problemen nu ook opgelost."

Spiker kijkt na dit incident met 'enige zorg' naar de jaarwisseling. "Wat gaat er dan gebeuren? Hoe komen die jongeren überhaupt aan vuurwerk? Zijn dit nog restanten van vorig jaar, of hebben ze dat illegaal gekocht... En ligt dat nu ergens in Staphorst opgeslagen? Daar heb ik zorgen over. "

De hoop van de lokale politiek is daarom gevestigd op de stewards, die tijdens de jaarwisseling - net als anders - de rust moeten bewaren. Stegeman: "Ik hoop van ganser harte dat dit eenmalig was."