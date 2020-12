Sluiting verzorgingshuizen Enschede noodzakelijk, 'aantal besmettingen is nu echt veel te hoog'

Ze zijn niet over één nacht ijs gegaan bij zorginstelling Liberein. Maar, omdat het aantal besmettingen onder cliënten en personeel de laatste tijd zó hoog is opgelopen, moest besloten worden geen bezoek meer toe te laten bij de verzorgingshuizen Bruggerbosch en De Eschpoort in Enschede. Ook op de afdeling Kolibrie van de Ariënsstaete wordt vanaf vandaag geen bezoek meer toegelaten.

"Er zijn tientallen besmettingen per week", licht directeur Zorg Anja Veersma van Liberein het besluit toe. "Er zijn in de organisatie al veel mensen uitgevallen. Het verzuim neemt toe. We moeten nu wel maatregelen nemen, helaas."

Elke dag crisisoverleg

Met de kerstdagen was er elke dag crisisoverleg. "Ook met de teamleiders. Zij weten hoe de bezetting op de locaties en de afdelingen is. En natuurlijk wilden we dit besluit zo lang mogelijk uitstellen, maar het kan niet anders."

In augustus nog werd vanuit brancheorganisatie ActiZ gezegd een situatie als tijdens de eerste lockdown, waar bij alle zorginstellingen in Nederland de deuren op slot gingen, nooit meer te willen. "Dat is ook onze insteek geweest. Wij wilden altijd open blijven, tenzij.... En dat moment van tenzij is nu helaas aangebroken", aldus Veersma.

Aanpassingen in bezoekregelingen

Met kerst is nog geprobeerd maatregelen te nemen door aanpassingen in de bezoekregeling. "Maar het blijft toenemen. We laten de zorgcontinuïteit voorop staan en die moet te allen tijde doorgaan."

Veersma heeft vanmorgen ook een tijdje de telefoon bediend om mensen te woord te staan. "Er is tot nu toe vrij veel begrip. Er zijn vooral vragen van mensen rond familieleden die terminaal zijn op dit moment. Daar maken we uiteraard een uitzondering voor."

'Kuierlijn weer ingevoerd

Veersma kan alleen maar hopen dat de drastische maatregel helpt. "We hebben de kuierlijn weer ingevoerd, waardoor mensen met elkaar kunnen praten met glas ertussen. En we gaan weer beeldbellen. En dan maar hopen dat we de maatregel na 3 januari weer terug kunnen draaien."