Zwolse rapper drie jaar achter tralies voor schietpartij

Bij de schietpartij werd het slachtoffer in zijn been geraakt (Foto: PNN)

Een rapper uit Zwolle is veroordeeld tot drie jaar celstraf voor het beschieten van een plaatsgenoot. Dat gebeurde afgelopen september op de De Voochtstraat in de stad. De twee hadden een conflict, mogelijk op gebied van drugshandel. Het slachtoffer werd in zijn been geraakt en overleefde de schietpartij.

Tegen de rapper was zes jaar cel geëist voor een poging doodslag, maar dat vond de rechtbank te ver gaan. Het slachtoffer werd van dichtbij gericht in zijn been geschoten, een plek waar zich geen vitale organen bevinden. "De rechtbank is van oordeel dat er in dit geval geen aanmerkelijke kans bestond dat het slachtoffer zou overlijden als gevolg van het schot."

Conflict

De rapper en het slachtoffer hadden een langlopend conflict. Nadat ze elkaar op de De Voochtstraat hadden getroffen, liep het uit de hand.

Er ontstond een woordenwisseling tussen hen. Volgens de rapper wilde het slachtoffer een vuurwapen pakken om op hem te schieten. Hij zegt daarom te hebben gehandeld uit noodweer. Maar daar is volgens de rechtbank niets van gebleken. "Geen van de omstanders, het ziekenhuispersoneel of de politie zag dat het slachtoffer ook een vuurwapen had. Ook is er geen tweede vuurwapen gevonden in de omgeving van de De Voochtstraat."

Verbrijzeld

Het slachtoffer werd geraakt in zijn bovenbeen. Het bot raakte verbrijzeld. Momenteel loopt hij op krukken met een stalen pen in zijn been. De rapper moet hem een kleine 14.000 euro schadevergoeding betalen.