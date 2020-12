Staphorster jongeren over feest: 'Het kan met oud en nieuw weer gebeuren'

Bij het feest kwamen zo'n honderd jongeren bij elkaar om feest te vieren en vuurwerk af te steken. De burgemeester greep niet in en ook de raadsleden staan achter dat besluit.

Pure verveling

Maar de jongeren zelf hebben weinig spijt van hun actie. Ook enkelen die niet bij het feest betrokken waren, zeggen de actie van hun leeftijdsgenoten te begrijpen. "Het is pure verveling. Er is een vuurwerkverbod en we mogen ook niet met een grote groep carbidschieten. Terwijl die tradities heel belangrijk voor ons zijn. Daarom maakten we er alsnog een feest van zaterdagnacht", zegt een Staphorster die onderdeel was van de groep.

De jongeren die we in het dorp hebben gesproken wilden niet voor de camera hun reactie geven.

Ingrijpen

Hoewel ze weliswaar tegen de coronaregels in met een grote groep bij elkaar kwamen, benadrukken ze dat ze niets kapot hebben gemaakt. "We hebben alleen wat vuurwerk afgestoken", zegt een Staphorster jongeman, die bij het feest aanwezig was. Op de vraag of hij het met oud en nieuw weer zou doen antwoordt hij: als de politie niet voldoende paraat staat waarschijnlijk wel. Je kunt dat niet tegenhouden. Maar als de autoriteiten ingrijpen dan werken we mee."

De raadsfracties staan achter het besluit van burgemeester Gerrit Jan Kok om niet in te grijpen, maar keuren het incident zeer af. "Gebeurt het weer, dan is er géén andere keuze dan ingrijpen", vindt CDA-voorman Jacob Spiker.

Jan Carlo Bos van de ChristenUnie vindt dat er een taak ligt voor de ouders. "Het is goed om met de jongeren in gesprek te gaan. Maar in deze situatie was het goed om niet in te grijpen." En als het nog een keer gebeurt? "Dat is aan de burgemeester."