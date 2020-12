De WG in Oldenzaal wil stichting oprichten voor steun aan coronaslachtoffers

De fractie van WG (Wij Geven om Oldenzaal, voorheen WerknemersGroepering) wil een stichting in het leven roepen, die breed gedragen wordt in de Oldenzaalse samenleving. Doel van de stichting moet zijn fondsen te fondsen te werven voor cultuur en sport en de binnengekomen gelden te verdelen. Er is een verzoek hierover ingediend bij het college van burgemeester en wethouders.

Volgens Henk Winkelhuis van WG is er ook al een naam bedacht: Hart onder de riem. "Vorige week kregen we een brandbrief van de culturele sector", zegt Winkelhuis. "Het eerste wat de WG-fractie opviel was de ondertiteling. De brief was maar liefst 36 keer ondertekend. Daarnaast benoemen zij in de brief ook nog eens de verantwoordelijkheid voor organisaties, instellingen, makers en zzp’ers in de sector die niet met name worden genoemd te voelen."

Sterker uit de crisis

De ondertekenaars van de brandbrief willen graag met de politiek in gesprek om sterker uit de crisis te komen. Volgens Winkelhuis gebeurt er al heel veel in Oldenzaal, maar kan de stichting nog meer betekenen.

Hart onder de riem zou volgens Winkelhuis naast de financiële ondersteuning wellicht nog meer kunnen doen. Ze zou voor de betrokkenen letterlijk een hart onder de riem kunnen zijn in deze donkere tijden. "Soms is er niet altijd direct een oplossing, maar kan een luisterend oor al veel betekenen. Zeker nu."