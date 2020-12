Wat vind jij: Moet er vaker dialect worden gesproken in films?

Wat vind jij: Moeten er vaker films in dialect in de bioscoop worden gedraaid? (Foto: Getty Images / Cyano66)

De film van regisseur Johan Nijenhuis gaat over een kibbelend echtpaar, gespeeld door Herman Finkers en Johanna ter Steege. De beentjes van Sint-Hildegard is in het Twents gesproken. Niet vaak worden er films in dialect landelijk vertoond in de bioscopen.

Wat vind jij? Zou er vaker dialect moeten worden gesproken in films? Of doet dialect af aan het verhaal? Laat het weten door te stemmen op onze stelling en discussieer mee in de reacties, hier of op Facebook.