Regisseur Nijenhuis hecht meer waarde aan bezoekers 'De Beentjes' dan aan recensenten

"Een recensent heeft niet echt meer verstand van een goede of slechte film dan welke kijker dan ook. Iedereen kan dat heel goed zelf beslissen. Die 750.000 bezoekers die hem gezien hebben doen me veel meer dan wat veertig recensenten ervan vinden."

Johan Nijenhuis is duidelijk in zijn oordeel. Het feit dat de vaderlandse filmpers zijn film De Beentjes van Sint-Hildegard tot beste bioscoopfilm van Nederland van 2020 hebben verkozen doet hem niet zoveel. "Ik vind het wel grappig", zegt hij.

'Weinig talent in die jongen uit Twente'

"Toen ik met mijn debuutfilm Costa twintig jaar geleden kwam, waren de recensenten het er over het algemeen over eens dat er toch maar weinig talent in die jongen uit Twente stak. Dat ze dan twintig jaar later wel zo open zijn dat ze zeggen dat dit een film is die ze leuk vinden. Dat vind ik grappig."

Volgens Nijenhuis heeft hij de critici destijds wel een verwijt gemaakt. "Dat ze maar moeilijk konden zien wat een film voor mensen onder de dertig in zich zou moeten hebben. Deze keer is het een film voor mensen boven de vijftig en dan weten ze het wel te waarderen. Ik weet niet of dat iets over mijn groei als filmmaker zegt of dat ik nu toch weer iets lelijks heb gezegd over de filmrecensenten."

'Mooi stel 40-plussers'

Of het succes van 'De Beentjes' aanleiding is om snel weer een dergelijk project op te zetten is volgens Nijenhuis niet direct aan de orde. "Ik doe eerst nog twee romantische komedies en over een jaar of twee kom ik weer met iets over een mooi stel 40-plussers."