RTV Oost-weerman Ton ten Hove neemt afscheid: 'Het was een prachtige tijd'

Bijna dertig jaar was zijn karakteristieke stemgeluid onlosmakelijk verbonden met RTV Oost. Waar hij in het begin van zijn carrière als weerman zijn baan nog combineerde met zijn werkzaamheden bij de gemeente Zwolle, kwam hij later in vaste dienst bij de omroep. Sinds 2013 was hij de vaste invaller van de huidige weerman Martin Bosch.

"Het houdt een keer op", zegt Ten Hove. "Ik heb precies 28 jaar mogen presenteren en dat was een prachtige tijd. Om nu definitief afscheid te nemen is misschien een beetje lastig, maar ik heb er helemaal vrede mee. Komend jaar hoop ik 73 jaar te worden en het weer zal mijn passie blijven. Alleen dan zonder verplichtingen."

Ton ten Hove over zijn afscheid en het meest memorabele moment. (tekst gaat verder onder de video)

Reacties van Overijsselaars

In de zon, de regen of zelfs de sneeuw, Ten Hove presenteerde zijn weersverwachting altijd buiten. "En inderdaad, het is weersverwachting, geen voorspelling. Ik heb zo'n allergie voor dat woord. Ik denk dan direct aan een wigwam met een waarzegster op de kermis", vervolgt hij lachend. "Het woord 'voorspelling' suggereert nauwkeurigheid die wij weermensen nooit waar kunnen maken. Eigenlijk is het kansberekening, dat is vele malen beter."

Mijn passie voor het weer verdwijnt niet, de verplichtingen wel. Ton ten Hove

Wat Ten Hove het meeste is bijgebleven? "De reacties van kijkers. Overijsselaars die mij aanspreken op straat en vragen wat het weer wordt. Toen ik begon in 1992 kreeg ik op een bepaald moment een belletje van een boer uit Salland, uit de omgeving Heeten. Hij complimenteerde mij, dat ik het goed deed. Dat was super leuk natuurlijk, maar er kwam een 'maar'. Hij zei: 'Je moet eens ophouden met praten over goed weer en slecht weer. Wat voor de één goed weer is, kan voor de ander slecht weer zijn.' Dat is de waarheid als een koe en dat is mij altijd bijgebleven."

25 november 2005

De winter van 2005 blijft een historisch moment voor Ten Hove. "Er zijn natuurlijk talrijke historische momenten, maar die hevige sneeuwval op 25 november 2005 blijft mij altijd bij. Er vielen door het weer treinen uit, het verkeer liep volledig vast en er werden dekens en snert uitgedeeld op de snelwegen. En het was heel opvallend, want in Zwolle viel helemaal geen sneeuw. Jammer voor mij, want ik ben een echter winter-man."

Die situatie toont ook direct de waarde van lokale weerberichten, vindt Ten Hove. "En mensen willen graag de verwachting horen voor hun woonplaats, niet voor de hele provincie."

Hoewel Ten Hove heel nuchter over zijn definitieve afscheid praat, gaat hij het toch wel een beetje missen. "Ach ja, praten over het weer... Mijn vrouw en kinderen ga ik er misschien wel mee vervelen. Mijn passie voor het weer gaat niet over, de verplichting wel."