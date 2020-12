Corona-special vanuit Hasselt: "Soms luidden de klokken de hele dag door"

Bijvoorbeeld bij de zussen Rozendaal. In de documentaire, die in april door RTV Oost-verslaggevers Daniel Godinho Veiga en Manne Havinga werd gemaakt. zorgde hun verhaal voor veel ophef. Hun moeder overleed in het verzorgingshuis De Hazelaar, maar door corona zat fatsoenlijk afscheid nemen er niet in.

Geen corona maar eenzaamheid

Hetty Rozendaal: "Ze had ons nodig. We hebben geen begrip voor de sluiting van het verzorgingstehuis destijds. We hebben elke dag gebeld of we bij haar mochten. Lyanne Rozendaal vult aan: Mijn moeder had geen corona. Ze stierf aan eenzaamheid"

In de uitzending gingen de zussen in discussie met Karin Leferink van IJsselheem. Zij is daar bestuurder en legde uit dat sluiten echt de enige optie was. "Het emotioneert mij ook. Maar wij hadden in maart en april geen beschermingsmiddelen. Uiteindelijk zijn wij tegen de regels van het RIVM in, in pakken gaan lopen. Niemand weet precies waar het doorkomt dat het in de eerste golf zo slecht ging."

De documentaire "STEUN, Hoe Hasselt vecht tegen het virus" werd vanavond in zijn geheel herhaald op RTV Oost. Ook Harrie Poulsen (muzikaal leider) en Henk Westerhout (dominee) blikten daarna terug op het jaar 2020. Beiden hadden een prominente rol in de documentaire.

Ook burgemeester Eddy Bilder spreekt van een indrukwekkend jaar. " Het meeste indruk op mij hebben de vele sterfgevallen gehad die snel na elkaar volgden. "Er kwamen zoveel stoeten langs het gemeentehuis, soms luidden de kerkklokken de hele dag door. Op een vrijdag ben ik een keer weggegaan uit het gemeentehuis, want dat beeld greep mij zo aan.

