Inleveractie vuurwerk in Olst-Wijhe, Raalte en Deventer levert 145 kilo vuurwerk op

Op de Wijhese gemeentewerf leek het wel of er uitgestald op een tafel een drugsvangst werd gepresenteerd door een trotse burgemeester Ton Strien en politiechef Gert Telman. Maar bij het openen van de zakken blijkt het te gaan om zestien kilo vuurwerk, ingeleverd door een aantal inwoners van Wijhe. Naast de reguliere astronauten en ander vuurwerk, werd er ook een kilo nitraten, het meest populair onder het illegale vuurwerk, ingeleverd.

Voor politiechef Telman is het nog veel te weinig. "Ik had gehoopt dat er nog meer illegaal vuurwerk zou worden ingeleverd, omdat dat veel overlast oplevert en het gevaarlijk is."

Vuurwerk inleveren als 'uitweg' van verboden situatie

Volgens burgemeester Ton Strien 'jaagt' de politie dit jaar op vuurwerk vanwege de overlast. Bovendien mag je het domweg niet in bezit hebben. Het inleveren is de enige manier waarop je eraf komt, zegt Strien.

"We geven de mensen nu eigenlijk een uitweg om van een verboden situatie af te komen, want je mag het immers niet in bezit hebben. Daarnaast merkt Strien dat de inzamelactie leidt tot bewustwording: "Je merkt dat ouders en kinderen toch over vuurwerk met elkaar in gesprek gaan".

Overlast door vuurwerk minder dan voorgaande jaren

Volgens Telman is er ook dit jaar overlast, maar is het aanmerkelijk rustiger dan voorgaande jaren. Toch roept Telman mensen op zich te melden bij overlast: "Die zware klappen in de wijk, waar mensen en dieren bang van worden, daar zullen we hard tegen optreden."

De 145 kilo vuurwerk, waarvan enkele kilo's illegaal, kon allemaal ongestraft worden ingeleverd. Het wordt vernietigd door een professioneel bedrijf.