Almatine Leene hoopvol over 2020: "Mensen maken nu andere keuzes, niet alles is negatief"

Ze woonde nog in zuid-Afrika toen haar het verzoek bereikte of ze Theoloog des Vaderlands wilde worden. "Het kwam voor mij helemaal uit de lucht vallen. Maar nee zeggen is niet zo netjes." En bovendien leek het haar wel goed om Nederland met Zuid-Afrikaanse ogen te bekijken. "Het is altijd goed om dingen vanuit een ander perspectief te zien."

Leene deed in november intrede in de Open Poort, de gereformeerde kerk (vrijgemaakt) van Hattem. Ze was daarmee de eerste vrouwelijke predikant van haar kerkgenootschap. Maar ook in Zuid-Afrika zijn er niet veel vrouwelijke predikanten. "Het gebeurde wel vaker dat ik een begrafenisdienst moest leiden, dacht men dat ik de koster was. Of de organist. 'Want u lijkt helemaal niet op een predikant.' Nee maar ik ben het wel."

Te bescheiden

Hier in het seculiere Nederland, moet ze eerder uitleggen waarom ze überhaupt voor een beroep kiest in de kerk. Ze wijst er op dat een groot percentage, bijna 50%, toch gelooft of iets heeft met religie. "De kerk heeft geleerd zich bescheiden te gedragen, maar daardoor verlies je ook een stukje van de betekenis." Ze wijst erop dat tachtig procent van het vrijwilligerswerk wordt gedragen door mensen met een kerkelijke achtergrond.

Leven of dood

De coronapandemie heeft in Zuid-Afrika hard toegeslagen. De eerste lockdown veroorzaakte zoveel economische schade dat het land het niet aandurft om nu weer alles op slot te doen. "De crisis is voor iedereen anders. Voor arme mensen is het en kwestie van leven of dood. Niet het virus maar de honger is daar het meest bedreigend." Vaak is hulp van de kerk het enige waar de mensen op terug kunnen vallen.

Wereld groter dan Nederland

Ze noemt het ironisch dat het vaccin dat onderweg is, in Zuid-Afrika is getest, maar voor de bevolking onbereikbaar is. "In Nederland zijn we zo met ons zelf daarin bezig, we vinden het zo vanzelfsprekend dat het vaccin komt en dat we het krijgen." We zijn bevoorrecht, zegt ze. "We hebben het zo goed in zoveel verschillende opzichten, maar mensen klagen enorm." Als theoloog hoopt ze dat ze die dankbaarheid mee mag nemen en mag laten zien dat de wereld groter is dan Nederland.

Zegenwens op radio2

Veel groter nog dan de coronacrisis is volgens Leene de klimaatcrisis. "Ik hoop dat alles weer een beetje normaal gaat worden als het vaccin er is, maar ik zie ook dat mensen andere keuzes maken die niet perse negatief zijn. We hoeven niet in alles terug naar het oude normaal, wat online kan, dat kan online, dat is ook beter voor het milieu."

Leene spreekt op 3 januari op NPO, radio 2, om 13.50 uur een nieuwjaarszegen uit. "Ik hoop boven al dat het voor iedereen een goed jaar wordt, dat mensen zich gedragen weten, dat ze er niet alleen voor staan."

Naast haar werk als predikant in Hattem is Leene docent dogmatiek en kerkgeschiedenis op VIAA in Zwolle.

Zondag 3 januari is Almatine Leene te gast in Hoogtij.