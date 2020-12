Veiligheidsregio Twente praat met defensie over inzet militairen: "Uiterste redmiddel"

Defensiepersoneel sprong in de eerste coronagolf al bij in ziekenhuis MST in Enschede (Foto: ANP / Jeroen Jumelet)

De Veiligheidsregio Twente gaat morgen in gesprek met het ministerie van Defensie over de inzet van militairen in de verzorg- en verpleeghuizen. Minister Grapperhaus kondigde gisteravond aan dat er militaire hulp komt voor verzorghuizen en verpleeghuizen in Twente, Groningen en Noord- en Oost-Gelderland.

De hulp van Defensie moet gezien worden als een 'uiterste redmiddel'. "Twente moet eerst onder meer uitzoeken of er onderling nog personeel kan worden uitgewisseld, of het Rode Kruis kan helpen en of er nog mensen van buitenaf kunnen instromen", zegt Hubert Bruls, voorzitter van het Veiligheidsberaad, waarin ook de Veiligheidsregio Twente zit.

Het Rode Kruis liet vandaag al weten dat gekwalificeerd zorgpersoneel, waar vooral om gevraagd wordt in Twente, op zo'n korte termijn niet te regelen is.

Duizend defensiemedewerkers

Minister Grapperhaus stelt zo'n duizend defensiemedewerkers beschikbaar, van artsen en verpleegkundigen tot soldaten die de zorgmedewerkers moeten ontlasten. Hoeveel defensiepersoneel Twente krijgt toebedeeld, is nog onduidelijk. De Veiligheidsregio Twente wil pas morgen na het gesprek met defensie inhoudelijk reageren.

"Wij zijn blij dat het ministerie de noodsignalen vanuit de verpleeg- en verzorgingshuizen serieus neemt", zegt een woordvoerder van de Twentse verpleeg- en verzorgingshuizen. "Wij hopen deze week definitief te horen te krijgen dat onze aanvraag wordt gehonoreerd en hoe de militaire inzet wordt verdeeld over onze regio."

Klemmend beroep

De Veiligheidsregio Twente en de Twentse ziekenhuizen deden vorige week een klemmend beroep op Defensie om bij te springen in de Twentse ziekenhuizen. Ook werd er een brandbrief gestuurd naar diverse ministeries, om aandacht te vragen voor de 'penibele' situatie in de verzorg- en verpleeghuizen in Twente.

Militaire hulp is dus onderweg, maar het is nog onduidelijk of de ziekenhuizen ook ondersteuning krijgen van Defensie. MST-bestuursvoorzitter slaakte vorige week een noodkreet: volgens haar wordt de druk op de ziekenhuizen nijpend en dreigt de spoedzorg al op korte termijn in gevaar te komen.

De Rooij deed de noodkreet tevens in haar rol als voorzitter van het Regionaal Overleg Acute Zorgketen (ROAZ), waarin ook ziekenhuis ZGT in Almelo in vertegenwoordigd is. In de eerste coronagolf schoot Defensie wel te hulp in de ziekenhuizen in Overijssel.