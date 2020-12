Twentse zorg vraagt Rode Kruis om hulp: "Gekwalificeerd zorgpersoneel is er niet zo snel"

De druk op het personeel in de verpleeg- en verzorgingshuizen in Twente is groot. De zorginstellingen kampen met een hoog ziekteverzuim, doordat zorgpersoneel ziek is of in quarantaine zit wegens vermoedens van een coronabesmetting. Gisteren besloten twee verzorgingstehuizen in Enschede om voorlopig geen bezoek meer toe te laten.

Gekwalificeerd zorgpersoneel

De Twentse zorginstellingen hebben gisteren een beroep gedaan op het Rode Kruis, zo bevestigt de organisatie. "Er wordt specifiek gevraagd om gekwalificeerd zorgpersoneel, maar onze vrijwilligers zijn daar niet toe opgeleid", zegt een woordvoerder van het Rode Kruis. "Wij verrichten vooral hand- en spandiensten in deze coronacrisis, denk aan EHBO'ers die te hulp schieten als iemand onwel wordt tijdens een coronatest, of straks ondersteunen tijdens het vaccineren."

Het Rode Kruis zegt desalniettemin Twente graag te willen helpen, "Wij hebben een voorstel gedaan aan de Twentse zorginstellingen om de zorg anders in te kunnen richten, zodat onze vrijwilligers alsnog te hulp kunnen schieten."

Brandbrief

De afgelopen tien maanden heeft het Rode Kruis op tal van plekken in Nederland al geholpen in de strijd tegen corona. "We ondersteunden bijvoorbeeld ziekenhuizen en huisartsenposten, vervoerden coronapatiënten, openden een speciale coronahulplijn en deelden voedselpakketten en boodschappen uit", aldus de organisatie.

Twente vroeg afgelopen week in een brandbrief aan verschillende ministeries om militaire bijstand in verpleeg- en verzorgingshuizen. Ook de Twentse ziekenhuizen doen een beroep op defensie, nu de druk er 'nijpend' wordt.