Wielrenster Kirsten Wild moet carrière door corona jaar verlengen: "Ik dacht, dit komt niet meer goed"

"2020 was eigenlijk mijn laatste toneelstukje, dat was mijn laatste jaar geworden", zei ze in Afslag Oost tijdens een terugblik op haar jaar. "Ik ben al geplaatst voor de Olympische Spelen en eigenlijk was dat wel mijn laatste grote doel, waar ik nog heel graag wil schitteren. Dat was mijn einddoel, daar keek ik heel erg naar uit. Daar heb ik heel erg naartoe gewerkt en daar ging een streep door."

Spelen gaan altijd door

Wild was dan ook verbaasd toen het grootste sportevenement ter wereld niet door ging: "Je verwacht het niet, want de Olympische Spelen gaan altijd door. Het is niet te bedenken dat dat niet door kan gaan. En dat het niet door ging vond ik wel heel bijzonder. Natuurlijk is het maar iets kleins in een pandemie, er zijn natuurlijk belangrijker dingen dan de Olympische Spelen. Maar voor een sporter die zich erop richt is het wel het grootste ding. Dus het was wel even een klap."

Soort van ok

Veel wedstrijden gingen niet door, maar dat was voor de geboren Almelose aanvankelijk geen groot probleem. "Er vielen veel wedstrijden uit en in eerste instantie vond ik het ook wel een soort van ok. Dat klinkt wat gek, maar al jarenlang rijd ik een winter- en een zomerseizoen. Dus achter elkaar door. Dus ik vond het wel lekker dat ik een soort van rust had. De oorzaak van de rust natuurlijk niet, maar ik vond het eigenlijk best wel fijn om even thuis te zijn, samen met mijn vriend. Tot steeds meer niet door ging. Dan denk je wel, waar trainen we dan voor. Zonder wedstrijd, hoe pak je dat dan weer op?"

Echt ziek

Wild moest zelf een coronatest doen en zonder echte klachten bleek dat ze het virus zelf onder de leden had. "Achteraf gezien valt alles wel op zijn plek, want ik dacht die hele week al, de trainingen gaan wel wat moeizaam. Maar dan denk je, ik heb zo hard getraind, het is wel logisch. Ik deed die test en daar kwam uit dat ik ziek was en toen kwam ook alles in volle hevigheid. Net of die test een soort toestemming gaf van kom maar. Ja, toen werden we ook echt ziek."

Komt niet meer goed

"Toen ik weer begon met fietsen, dacht ik een uurtje kan ik wel. Maar dat lukte voor geen meter. Dat was echt dat ik dacht wow, jemig, dit is helemaal niks. Toen kreeg ik er ook nog een rugblessure overheen en ik dacht dit komt helemaal niet meer goed."

"Je bent gewoon een fitte topsporter en ik was ook eigenlijk helemaal niet bang voor corona. Want ik dacht, ik ben fit, ik heb zoveel reserves, mij kan niets gebeuren. Maar dus toch wel en dan blijft er niet zo heel veel van je over. Dat had ik niet zo verwacht."

Gaat goede kant op

Nu gaat het weer goed en kijkt Wild vooruit naar volgend jaar: "Sinds een week of drie ben ik wel weer lekker bezig. Ik kwakkel nog wat met m'n rug, maar coronatechnisch heb ik wel het gevoel dat ik er weer aardig ben. Natuurlijk krijg je een flinke conditieachterstand, maar het gaat helemaal de goede kant op. Dat is wel een heel fijn gevoel."

Olympische droom

Er zijn sporters die een jaar extra teveel vonden en het bijltje er bij neergooiden. Wild snapt dat, maar heeft zelf niet dat gevoel: "Ik heb wel een paar keer gedacht, wil ik dit? Maar bij mij is die olympische droom dan wel zo sterk, dat dat dan toch wel overheerst. Maar ik heb dit jaar wel een paar keer gedacht, waarom doe ik dit, wil ik dit, kan ik dit en kan ik nog een keer dit niveau halen. Ik wil gewoon zo graag op die Olympische Spelen een medaille halen, dat ik het het toch nog wel waard vind en het gewoon wil proberen. Het is ook mooi dat je acht keer wereldkampioen bent, maar ik ben nu twee keer op de Olympische Spelen geweest, ik wil het gewoon heel graag proberen."

Het gesprek is hier terug te luisteren vanaf minuut 45.